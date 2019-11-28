Кубань находится на третьем месте по количеству застраховавших жизни граждан

Краснодарский край расположился на третьем месте в ТОП-10 регионов России по количеству заключенных договоров накопительного страхования жизни (НСЖ). Средняя сумма, которую копят при помощи НСЖ клиенты СК «Сбербанк страхование жизни» в регионе, составляет 690 тыс. руб., сообщили в компании. Отмечается, что женщины заключают договоры НСЖ чаще, но мужчины копят более значительные суммы.

Всего за десять месяцев текущего года на Кубани было заключено 5,3 тыс. договоров НСЖ. В целом по стране таких договоров заключено около 160 тыс. (почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года). Большинство договоров оформляют на срок от 6 до 10 лет, а средняя сумма, которую хотят накопить при помощи НСЖ, составляет 930 тыс. руб.

Абсолютным лидером по количеству застрахованных являются Москва и Подмосковье - на них пришлось более четверти от общего количества оформленных полисов (почти 45 тыс. договоров НСЖ на среднюю сумму 1,9 млн руб.). На втором месте — Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,4 тыс. договоров со средней суммой 1,6 млн руб.). В ТОП-5 также входят Самарская область (3,4 тыс. полисов) и Ханты-Мансийский АО (3,1 тыс. договоров НСЖ). Средние суммы, которые копят при помощи НСЖ в этих регионах, составляют 720 тыс. и 740 тыс. рублей соответственно.

Дмитрий Михеенко