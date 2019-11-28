Ozon удвоится

Ozon решил привлечь сибирских предпринимателей к развитию доставки на «последней миле». Малому и среднему бизнесу предлагается открывать агентские пункты выдачи, устанавливать постаматы и оказывать курьерские услуги. Онлайн-ритэйлер готов взять на себя финансирование стартовых затрат предпринимателей, обучение персонала. В результате Ozon планирует увеличить количество точек выдачи заказов в 2020 году более чем в два раза. Аналитики в числе рисков программы называют отсутствие ограничений для партнеров по работе с другими интернет-площадками.

Онлайн-ритэйлер Ozon объявил о старте в Сибири программы по развитию доставки товаров на «последней миле». Местному бизнесу предлагается открывать агентские пункты выдачи, устанавливать постаматы и оказывать курьерские услуги, рассказали “Ъ-Сибирь” в компании. Условием для предпринимателей, которые готовы к открытию пунктов выдачи, является доступ в интернет, возможность инкассации денежных средств, наличие кассового аппарата и компьютера. «Партнеры могут сдавать в аренду свои площади для постаматов или устанавливать их самостоятельно»,— уточнили в компании.

Ozon готов финансировать стартовые затраты предпринимателей, обучать персонал, бесплатно предоставлять брендированные материалы. В компании отметили, что не планируют ограничивать местный бизнес в выдаче заказов других компаний. В результате интернет-площадка планирует увеличить количество точек выдачи заказов в будущем году более чем в два раза.

Сейчас, по данным Ozon, в Сибирском федеральном округе установлено более 500 точек выдачи заказов, из них 165 — в Новосибирске. Всего в России у компании, как ранее сообщал “Ъ”, около 2,2 тыс. агентских пунктов выдачи заказов и более 7,8 тыс. постаматов.

Кампании по развитию сотрудничества регионального бизнеса с интернет-магазинами в плане выдачи товаров — не новая бизнес модель, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова.

Как писал “Ъ”, всего в России около 25 тыс. пунктов выдачи заказов, без учета «Почты России» и Сбербанка. Логистический маркетплейс для малого и среднего бизнеса, который запустил Ozon, позволит компании увеличить долю присутствия в регионах и занять ранее недоступные ниши, говорит она. «Если говорить о Новосибирске, то число пунктов выдачи товаров компании, в зависимости от экономической конъюнктуры рынка, может вырасти до 230, но вряд ли больше, так как ниша является высококонкурентной»,— полагает Евгения Шалихманова.

«Открытие агентских пунктов и наращивание числа постаматов за счет партнерской программы решает проблему захода на ранее неизвестные территории и исключает риски просчетов в плане анализа потребительской активности. Малый бизнес хорошо осведомлен на местах о потребительских настроениях»,— говорит Евгения Шалихманова. В то же время, в числе рисков такого сотрудничества она называет отсутствие ограничений для партнеров по работе с другими интернет площадками: «Если Ozon не выставит ограничений в будущем, то партнерские пункты могут активнее работать на конкурентов, если те будут предлагать большую премию за каждый выданный заказ».

Оксана Павлова