Губахинский медиахолдинг возглавил пермский журналист

Владимир Владимиров, бывший журналист Business Class, назначен генеральным директором ООО «Медиакуб», говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Прежний директор Владимир Имайкин покинул пост.

«Мы усиливаем команду по коммуникациям ГК „Метафракс“, в том числе и на локальном уровне. Вчера совету директоров ПАО „Метафракс“ был представлен в качестве гендиректора ООО „Медиакуб“ Владимир Владимиров. Перед ним поставлены серьезные задачи, которые он будет исполнять по заранее утвержденной дорожной карте», — сообщил председатель совета директоров ПАО Армен Гарслян.

Напомним, еще в 2014 году «Метафракс» выступил учредителем ООО «Медиакуб», в котором химкомбинат получил долю в 19%; 41% и 40% долей получили две муниципальные газеты Кизеловского угольного бассейна: МУП «Редакция газеты „Уральский шахтер“» (Губаха) и МУП «Редакция газеты „Шахтер“» (Гремячинск). Выручка в 2018 году - свыше 7 млн руб.

ООО занялось выпуском единой газеты для всего Кизелбасса — территорий, где до 1990-х годов велась добыча угля (Гремячинск, Губаха, Кизел). Газета стала издаваться на платформе «Уральского шахтера» три раза в неделю, ее название не поменялось. При этом у газеты изменился дизайн, появился новый сайт. Интерес к медиа на «Метафраксе» тогда пояснили тем, что закрыли собственное корпоративное СМИ, а потребность в изложении собственной позиции для населения Губахи осталась.