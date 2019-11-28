На концессии наступают с двух сторон

Рынок концессий ждет урегулирования сразу двух существенных проблем: разграничения этого механизма с госзакупками и разрешения потенциального конфликта с готовящимся режимом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оба спорных вопроса вчера были обсуждены на заседании круглого стола в Совете федерации. По мнению экспертов, возникшие противоречия ставят под угрозу само существование концессий.

Вчерашнее совещание в Совете федерации показало, что ведомства так и не пришли к единому мнению в отношении регулирования концессий — споры об их разграничении с госзакупками сохраняются. Напомним, разногласия возникли в 2017 году в ходе так называемого башкирского дела, когда ФАС пыталась признать госзакупкой концессию, предусматривавшую полную оплату бюджетом расходов на строительство дороги. Это вызывало споры между службой и Минэкономики. Противоречия предполагалось снять к маю 2018 года, но процесс затянулся.

Как сообщил вчера замглавы Минэкономики Михаил Расстригин, его ведомство подготовило законопроект, закрепляющий возможность в рамках одной концессии пользоваться одновременно двумя инструментами — платой концедента и капитальным грантом (участие в расходах на создание объекта концессионного соглашения) — и через них покрывать полную стоимость создания объекта. Государство, согласно проекту, само будет определять процентное соотношение применения двух этих инструментов. ФАС продолжает настаивать на более жестком подходе (при стопроцентном бюджетном финансировании возмещение затрат возможно только после ввода в эксплуатацию и по истечении определенного времени) и предлагает запретить совместное использование платы концедента и капитального гранта.

Вмешаться в вопрос регулирования концессий теперь придется и Минфину — в свете обсуждения законопроекта о СЗПК. Он, напомним, вводит механизм соглашений между инвестором и государством о неизменности условий проекта на весь срок его реализации. Эксперты просят не распространять действие этого механизма на концессии. В противном случае, заявила вчера исполнительный директор управления инфраструктурного финансирования Сбербанка Анна Багинская, возникнут серьезные риски для реализации концессий — вплоть до их расторжения и дефолта.

По словам управляющего партнера юридической компании «Качкин и партнеры» Дениса Качкина, проблема даже более глубокая. Как пояснил он “Ъ”, законопроект о СЗПК «накрывает все инвестиционные режимы, но рынок концессий уже зарегулирован как контрактный (то есть стороны равны); из-за этого возникает явный, даже фатальный конфликт, поскольку законопроект о СЗПК предполагает публично-правовой режим и приоритет норм о господдержке».

Исключить из законопроекта концессии предлагает и Аналитический центр (АЦ) при правительстве. Как следует из его презентации, эксперты опасаются «возможной утраты работающего механизма». Объясняется это снижением ответственности государства перед частным инвестором в СЗПК (предполагается компенсация фактических расходов, в то время как при концессиях — возвратность частных инвестиций с учетом нормы доходности), а также переходом рынка в «режим ожидания» из-за того, что новые правила должны быть еще детализированы в подзаконных актах. В связи с этим АЦ предупреждает о рисках заморозки инвестиций в инфраструктуру — из 3 тыс. проектов ГЧП более 2 тыс. приходится на концессии с общим объемом инвестиций в 1,8 трлн руб. Вчера замглавы Минфина Андрей Иванов заверил, что законопроект о СЗПК не заменяет действующие механизмы, а вводит дополнительные инструменты для комфорта инвесторов.

Евгения Крючкова