Холдинговая компания «Новотранс» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 6 млрд рублей по ставке 8,75% и со сроком обращения в пять лет. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Спрос на дебютный выпуск рублевых облигаций компании превысил запланированное предложение в полтора раза. Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 млрд рублей.

Москва остается лидером по цифровизации в России. Столица быстрее других городов страны развивает онлайн-сервисы и переводит городскую жизнь на умные технологии. К такому выводу пришли участники конференции «Поколение цифровых городов. Опыт Москвы», организованной Гильдией цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты. При этом, по мнению председателя Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгения Концевича, наиболее привлекательными для инвесторов в столице стали транспортная и образовательная сферы, а также игровая индустрия. По его словам, выгоднее всего сейчас вкладываться в каршеринг, обучающие онлайн-сервисы и развивающие приложения для детей.

Google за три месяца отправил пользователям 12 тыс. предупреждений о возможных кибератаках, предположительно спонсируемых властями. С июля по сентябрь такие уведомления получили пользователи из 149 стран, говорится в отчете группы анализа угроз Google. По данным компании, больше всего предупреждений получили жители США и Пакистана.