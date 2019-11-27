Уборка листьев показала перерасход

Власти Москвы потратили 850 млн руб. на вывоз опавших листьев. Издание «Медуза» выяснило, что уборку должны проводить по правилам, которые ввели еще в 2002 году. Они предписывают собирать листву только на магистралях, улицах и пешеходных дорожках. Но фактически коммунальщики убирают повсюду, даже в парках, где она никому не мешает. Затем ее вывозят на мусорные полигоны, причем часто даже не ясно, на какие именно. Против такого сбора выступают экологи.

Конечно, расчищать дороги и тротуары или ухоженные газоны от листвы необходимо, рассуждает журналист и урбанист Илья Варламов. Но в парках, под деревьями во дворах и на многих других территориях это будет только во вред природе: «Листва — естественная часть всей экосистемы. Она защищает траву, которая там растет, питает ее. Убирая ее, мы нарушаем тот естественный цикл, который задуман природой. Часто для уборки используется даже тяжелая техника: на газоны выезжают тракторы, уборочные машины со щетками, и они не только убирают листья, но и снимают весь верхний слой почвы.

Этот бесконтрольный порыв убрать каждый листик приводит к тому, что во дворах на земле не остается никакой растительности.

Дальше вся эта открытая почва превращается в пыль, которой мы всем дышим, нарушается естественный баланс».

Тогда почему коммунальщики из года в год игнорируют установленные правила? Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин признается, что найти логику в их действиях непросто, а значит, без «серых» схем не обошлось: «Зачем делать ту работу, которая не установлена ни нормативными документами, ни экологическими требованиями? Зачем тратить сотни миллионов рублей на то, что не нужно? Есть объективные обстоятельства. Это могут быть требования Росприроднадзора, постановления правительства по очистке дорожных магистралей, водостоков, решеток, чтобы ничего не засорялось — здесь существует какая-то необходимость, чтобы обеспечить надежность работы сетевого хозяйства. Но когда с придомовой территории, на которой нет никаких сетей, а есть только деревья, газоны, все собирают и утилизируют, тратя на это миллионы, возникает вопрос: нет ли тут “серых” схем?»

По данным СМИ, каждый год на уборку выделяют внушительные средства — по нескольку сотен миллионов рублей. Причем саму фразу «сбор листьев» заменяют на расплывчатую формулировку «вывоз и утилизация случайного мусора». Проблему могло бы решить принятие современных регламентов с учетом мирового опыта, считает научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики Высшей школы экономики Александр Багин. Но также существует другая нерешенная проблема — утилизация. «Основным источником загрязнения в Москве являются автомобили, те же самые листья могут поглощать эти вредные вещества. Существует несколько способов обращения с отходами органического происхождения. Их можно захоронить, но это дополнительная нагрузка на полигоны, можно сжигать — это дополнительные выбросы в атмосферу, или же применять компостирование. Это все же должно быть переведено из категории научных споров в конкретный регламент обращения с отходами»,— говорит Багин.

Как был обнаружен картельный сговор по уборке улиц в Москве на 262 миллионов рублей Читать далее

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ FM”. Впрочем, на днях заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что убирать листву необходимо из-за большого потока транспорта и пешеходов в городе, иначе она превратится в грязь. Но, по его словам, листья не вывозят с территорий заповедников и парков.

Глеб Силко