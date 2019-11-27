В Пулково могут построить новый терминал за € 400 млн

В Пулково могут построить новый терминал за € 400 млн, рамках второй очереди реконструкции аэропорта. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Мы будем стоить еще один терминал, безусловно. Объем инвестиций — € 400 млн », — заявил он, уточнив, что проектирование начнется в 2020 году.

Речь идет о строительстве нового терминала рядом с существующим, уточнили в пресс-службе ВТБ. По словам господина Костина, терминал, скорее всего, расположится на месте старого здания с башнями. Сейчас оно находится слева от центрального аэровокзала. Инвесторами выступят управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) и ее акционеры, добавили в ВТБ.

Управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) до конца года должна представить акционерам и Смольному мастер-план развития аэропорта. Ранее обсуждалась модернизация существующей инфраструктуры, о строительстве новых объектов в ВВСС не сообщали.

ВВСС принадлежит Thalita Trading Limited, в которой у «ВТБ Капитала» — 25,01%, по 25% принадлежит РФПИ с пулом иностранных инвесторов и немецкой Fraport, еще 24,99% у Qatar Investment Authority. Оператор управляет аэропортом на основе ГЧП. Первая очередь реконструкции Пулково реализована в 2011–2015 годах и обошлась в €1,2 млрд.

Яна Войцеховская