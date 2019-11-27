Развязка ЗСД с Витебским проспектом может быть построена к концу 2023 года

Участок от примыкания к Западному скоростному диаметру (ЗСД) до пересечения с Витебским проспектом в Петербурге может быть построен к концу 2023 года, если будет обеспечено финансирование. Это следует из заявления главы банка ВТБ Андрея Костина, озвученного в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов после запуска трассы М-11.

«Мы сейчас прорабатываем с Петербургом проект Витебской развязки. Общие инвестиции составляют 30 млрд рублей, они поделены на три части — по 10 млрд рублей выделит правительство РФ, город и мы. Если мы быстро это сделаем, то развязка ЗСД и Витебского проспекта может появиться уже к концу 2023 года. Важно сейчас темп не терять, просьба к руководству министерства транспорта и правительству, делать это активно»,— заявил господин Костин.

ВТБ и Смольный на полях ПМЭФ-2019 подписали дополнительное соглашение к ГЧП о Западном скоростном диаметре, в рамках которого предполагается построить участок дороги от примыкания ЗСД с восточной частью Московского района (Витебский проспект). После завершения строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД, более известна под неофициальным названием — Восточный скоростной диаметр) этот участок свяжет скоростные трассы ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Петербурга, заявляли в Смольном.

Яна Войцеховская