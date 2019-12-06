Расписание недели

Фото: Предоставлено Музеем архитектуры им.А.В.Щусева

выставка

Рождественская история в западноевропейской гравюре XV–XIX веков

Музей архитектуры имени Щусева

Рождество, поклонение пастухов, поклонение волхвов, бегство в Египет и прочие чудеса из евангельских и апокрифических историй — в гравюрах Дюрера, Пармиджанино, Гольциуса и других именитых и анонимных европейских мастеров, что хранятся в частных московских коллекциях.

опера

Дидона и Эней

Большой театр

Совместное продюсирование сегодня в театре становится практически повсеместным — очень большие, дорогие постановки силами одного театра создаются все реже. Опера Пёрселла продолжает историю кооперации Большого театра с фестивалем в Экс-ан-Провансе: это их вторая совместная продукция — первой стала несколько лет назад выдающаяся «Альцина» Кейти Митчелл. «Дидона и Эней» появится у нас даже быстрее, чем в свое время «Альцина»: через год с небольшим после фестивальной премьеры. Режиссер-постановщик спектакля — Венсан Уге, бывший ассистент и драматург классиков «режоперы», Патриса Шеро, Люка Бонди, Питера Селларса. Дирижер-постановщик — Кристофер Мулдс, которого зрители Большого театра наверняка помнят по его замечательному исполнению «Роделинды» Генделя, номинированной в свое время на пять «Золотых масок» — и получившей две из них.

Фото: Александр Иванишин

спектакль

Сахарный немец

МХТ им. А.П. Чехова

Репертуар МХТ продолжают пополнять постановки учеников худрука — «Сахарного немца», инсценировку романа расстрелянного в 1937 году прозаика Сергея Клычкова, на большой сцене выпустит Уланбек Баялиев, который закончил мастерскую Женовача в 2006 году. Баялиев, правда, почти на 10 лет «ушел» в режиссуру телевизионных сериалов, но за последние три года, вернувшись в театр, сделал несколько вполне успешных и ярких постановок («Гроза» в Вахтанговском театре; «Железнова Васса Мать» в Свердловском театре драмы, Екатеринбург). Роман Клычкова, написанный в 1925 году, посвящен Первой мировой войне и судьбе русского крестьянства, а режиссера в первую очередь интересует то, что это проза, в которой историческая, бытовая материя соединяется со сказочными, мифологическими мотивами, как бы предвосхищая латиноамериканский магический реализм.

Фото: Road Movies Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Wim Wenders Stiftung

фильм

Небо над Берлином

Кинотеатр «Космос»

Отреставрированная версия фильма Вима Вендерса, за который он в 1987 году получил приз за лучшую режиссуру в Канне, и это, наверное, меньшая из наград, которые достались «Небу над Берлином». Как и «На последнем дыхании» Годара, «Небо над Берлином» стал фильмом-паролем для синефилов всего мира, синонимом авторского кино. Сценарий Петера Хандке, (с этого года — нобелевского лауреата), камера Анри Алекана, снимавшего с Кокто, Уайлером и Мельвилем, Бруно Ганц в роли ангела, решившего стать человеком, Питер Фальк в роли Питера Фалька, Ник Кейв в роли Ника Кейва и Берлин, мифология которого отныне навсегда неотделима от образа, созданного Вендерсом тридцать с лишним лет назад.

Фото: Next Entertainment World, Pine House Film, UniKorea Pictures

фильм

Поэзия

Центральный дом кино

Фильм Ли Чхан Дона («Пылающий»), в 2010 году получивший приз за сценарий в Канне,— вероятно, один из лучших фильмов о поэзии, памяти и насилии в мировом кино. К так называемому «поэтическому кинематографу» он не имеет никакого отношения, но про саму поэзию рассказывает больше, чем, к примеру, «Мертвец» Джима Джармуша и «Воспитательница» Надава Лапида. Главная героиня — корейская пенсионерка, страдающая Альцгеймером, которая заботится о внуке и записывается на курсы поэтического письма.

Фото: Jon Nazca, Reuters

концерт

Maruv

Adrenaline Stadium

Киевлянка Анна Корсун начала выпускать музыку под псевдонимом Maruv не так давно: на днях прорывному синглу «Drunk Groove» (140 млн просмотров клипа на YouTube) исполняется два года. История Maruv опровергает сразу несколько заблуждений. Во-первых, звездой на постсоветских территориях все еще можно стать с англоязычными песнями — против стопроцентного хита и красивых девушек на сцене приемов по-прежнему не существует. Во-вторых, шлягер, сделанный на этом пространстве, вполне может стать международным: песни Maruv звучат по всему миру. И наконец, успешный украинский артист все еще может жить и работать на две страны — достаточно просто прекратить общение с прессой.

концерт

Rockets

Arbat Hall

В Москву едут первопроходцы спейс-рока Rockets. Играть помпезные синтезаторные соло, гримироваться под инопланетян, использовать на сцене лазеры и петь через вокодер они начали раньше Дидье Маруани и других любителей космической тематики. На концерте среди прочего прозвучат песни с нового, 12-го по счету студийного альбома Rockets «Wonderland». В целом же нынешнее турне посвящено сорокалетию альбома «Plasteroid». На открывающую его песню «Electric Delight» недавно был сделан ремикс, а в качестве видеоряда французы выбрали российскую хронику — кадры испытаний антропоморфного робота Федора.

Фото: Александр Стернин / Ленком

спектакль

Капкан

Театр «Ленком»

Так получилось, что пока шли репетиции, спектакль «Капкан» стал мемориальным, а сам «Ленком» стал «Ленкомом Марка Захарова», имя бессменного худрука перешло теперь в логотип театра. Марк Захаров ушел из жизни этой осенью, но начатую им постановку решено было не останавливать. В основе «Капкана» — проза Владимира Сорокина и документальные материалы, и тексты самого Захарова. Все вместе они составляют путешествие во времени и пространстве — из Италии в Россию, из 1930-х в 2000-е. Завершает работу над спектаклем, в котором заняты больше 30 актеров знаменитой труппы, дочь Марка Захарова, Александра Захарова.

Фото: Предоставлено художником

выставка

Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985

Музей современного искусства «Гараж»

Остроумная кураторская идея Каспарса Ванагса — уподобить подпольную жизнь московского неофициального искусства детской игре в «секретики»: посетители выставки смогут примерить на себя роль советских эстетов, посвященных в тайное знание и допущенных в святая святых, а архив «Гаража» сыграет роль секретного хранилища этой художественной эзотерики. Работы Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, «ТОТАРТа», «Гнезда», «Коллективных действий», «Мухоморов», «Перцев» и других глубоко законспирированных товарищей предстанут частью советской контркультуры, тяготеющей ко всему таинственному, мистическому и засекреченному — от йоги до гороскопов, от гадания по «Книге перемен» до альтернативных медицинских практик. Двойственность советского просветительского проекта подчеркнет инсталляция Яна Гинзбурга «Комната гениев», сделанная специально для выставки.

Фото: Пресс-служба Театра Et Cetera

спектакль

Блаженный остров

Театр Et Cetera

Пьеса Миколы Кулиша «Так погиб Гуска» — постреволюционная сатира, написанная в 1925 году и посвященная обывателю-мещанину, пытающемуся спрятаться от нового времени и нового мира. Разумеется, у сегодняшнего зрительного зала герои и ситуации вызывают какие-то совсем другие, не слишком веселые чувства. Сходство со сценической судьбой «Самоубийцы» Николая Эрдмана здесь совсем не случайно — как и частичное сходство судеб авторов. Правда, Эрдман после «Самоубийцы» «отделался» арестом, ссылкой и фактически запретом на профессию, а Кулиш был расстрелян в Сандармохе в 1937 году. В театре Et Cetera его самую известную пьесу поставит Михаил Бычков, художественный руководитель одного из лучших российских театров, Воронежского камерного театра,— и это в любом случае хорошая новость для московских театралов.

Фото: Helsinki Filmi Oy, Tasse Film

фильм

Собаки не носят штанов

Фильм из программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского фестиваля этого года — в меру меланхоличное размышление о любви и боли радикального финского режиссера Юкки-Пекки Валькеапяи. После смерти жены врач-кардиолог (Пекка Странг) замкнулся в себе и около 10 лет продолжает механически выполнять действия, обеспечивающие его жизнедеятельность. Пока случайно не встречается с доминатрикс Моной (Криста Косонен), которая буквально спасает его от смерти заживо. В отличие от многих фильмов, выходящих в прокат и затрагивающих тему БДСМ-отношений, «Собаки не носят штанов» показывает, что за латексным маскарадом стоят настоящие чувства, а тематические вечеринки, ошейники, плетки и боль — просто один из способов близости между людьми.

Фото: WDSSPR

фильм

Джуманджи: новый уровень

90-е не закончатся никогда: впереди премьера третьей части культовой сказки про хищную настольную игру. В 2017-м, когда более очевидные хиты 90-х уже получили продолжение, продюсеры вспомнили и про «Джуманджи». Хитрая игра, стремясь шагать в ногу со временем, из настолки превратилась в картридж для видеоприставки (отчего у фильма появился медиаархеологический флер), в остальном сохранив свои коварные свойства. Третья часть является непосредственным продолжением второй и посвящена, кажется, посттравматическому синдрому: хотя картридж в финале прошлой части уничтожили, один из героев смог его восстановить и отправился в жуткий мир игры, чтобы встретиться с друзьями в привычной и понятной военно-приключенческой обстановке.

Фото: Централ Партнершип

фильм

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2

Традиционная киноиндустриальная забава — российская новогодняя комедия, которая выходит за три недели до Нового года, демонстративно уступив битву за новогодний уикенд «Холопу» Клима Шипенко. Удачный прошлогодний опыт по переносу одноименного сериала с Александром Петровым в главной роли на большой экран продюсеры решили продолжить самым оригинальным способом: в новой части «Полицейского с Рублевки» Петрова нет. Вместо рядового Гриши Измайлова главным героем стал начальник отделения «Барвиха Северное» в исполнении Сергея Бурунова.

Фото: Green Ray Films, Memento Films

фильм

Озеро диких гусей

Нуар Дяо Инаня, премьера которого состоялась этой весной в конкурсе Каннского фестиваля. После «Черного угля, тонкого льда», получившего «Золотого медведя» Берлинале в 2014 году, Инань снял историю криминального дна провинции Хубэй, изысканную, если не сказать эстетскую воровскую балладу: тут есть и цитаты из классических нуаров, и сложные однокадровые сцены, и даже погоня в зоопарке.

фильм

Одной волшебной ночью

Новый фильм Кристофа Оноре — нарочито театрализованная комедия о семье, в которой супруги поменялись гендерными ролями: Кьяра Мастроянни играет героиню-любовницу, не пропускающую ни одни брюки, а Бенжамен Бьолей — обманутого мужа, случайно узнавшего о ее изменах. Но у синефила Оноре обыкновенная история об адюльтере превращается в очередное признание в любви к кино.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Wu Guoyong

выставка

Ву Гоюн. Мест нет

Мультимедиа Арт Музей

Китайский фотограф Ву Гоюн показывает, в какой именно ад ведет дорога, вымощенная благими намерениями. В объективе — полсотни кладбищ выброшенных прокатных велосипедов, образовавшихся по всему Китаю с тех пор, как в 2015 году программу велошеринга ввели в кампусе Пекинского университета и страну охватила новая велосипедная лихорадка. Оборотная сторона экологической сознательности и здорового образа жизни.