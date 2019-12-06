Расписание недели

выставка
Рождественская история в западноевропейской гравюре XV–XIX веков
Музей архитектуры имени Щусева 6 декабря — 26 января
Рождество, поклонение пастухов, поклонение волхвов, бегство в Египет и прочие чудеса из евангельских и апокрифических историй — в гравюрах Дюрера, Пармиджанино, Гольциуса и других именитых и анонимных европейских мастеров, что хранятся в частных московских коллекциях.
опера
Дидона и Эней
Большой театр 6 декабря, 19.00 7 декабря, 12.00 и 19.00 8 декабря, 14.00
Совместное продюсирование сегодня в театре становится практически повсеместным — очень большие, дорогие постановки силами одного театра создаются все реже. Опера Пёрселла продолжает историю кооперации Большого театра с фестивалем в Экс-ан-Провансе: это их вторая совместная продукция — первой стала несколько лет назад выдающаяся «Альцина» Кейти Митчелл. «Дидона и Эней» появится у нас даже быстрее, чем в свое время «Альцина»: через год с небольшим после фестивальной премьеры. Режиссер-постановщик спектакля — Венсан Уге, бывший ассистент и драматург классиков «режоперы», Патриса Шеро, Люка Бонди, Питера Селларса. Дирижер-постановщик — Кристофер Мулдс, которого зрители Большого театра наверняка помнят по его замечательному исполнению «Роделинды» Генделя, номинированной в свое время на пять «Золотых масок» — и получившей две из них.
спектакль
Сахарный немец
МХТ им. А.П. Чехова 6, 7 декабря, 19.00
Репертуар МХТ продолжают пополнять постановки учеников худрука — «Сахарного немца», инсценировку романа расстрелянного в 1937 году прозаика Сергея Клычкова, на большой сцене выпустит Уланбек Баялиев, который закончил мастерскую Женовача в 2006 году. Баялиев, правда, почти на 10 лет «ушел» в режиссуру телевизионных сериалов, но за последние три года, вернувшись в театр, сделал несколько вполне успешных и ярких постановок («Гроза» в Вахтанговском театре; «Железнова Васса Мать» в Свердловском театре драмы, Екатеринбург). Роман Клычкова, написанный в 1925 году, посвящен Первой мировой войне и судьбе русского крестьянства, а режиссера в первую очередь интересует то, что это проза, в которой историческая, бытовая материя соединяется со сказочными, мифологическими мотивами, как бы предвосхищая латиноамериканский магический реализм.
фильм
Небо над Берлином
Кинотеатр «Космос» 6 декабря, 19.30
Отреставрированная версия фильма Вима Вендерса, за который он в 1987 году получил приз за лучшую режиссуру в Канне, и это, наверное, меньшая из наград, которые достались «Небу над Берлином». Как и «На последнем дыхании» Годара, «Небо над Берлином» стал фильмом-паролем для синефилов всего мира, синонимом авторского кино. Сценарий Петера Хандке, (с этого года — нобелевского лауреата), камера Анри Алекана, снимавшего с Кокто, Уайлером и Мельвилем, Бруно Ганц в роли ангела, решившего стать человеком, Питер Фальк в роли Питера Фалька, Ник Кейв в роли Ника Кейва и Берлин, мифология которого отныне навсегда неотделима от образа, созданного Вендерсом тридцать с лишним лет назад.
фильм
Поэзия
Центральный дом кино 6 декабря, 19.00
Фильм Ли Чхан Дона («Пылающий»), в 2010 году получивший приз за сценарий в Канне,— вероятно, один из лучших фильмов о поэзии, памяти и насилии в мировом кино. К так называемому «поэтическому кинематографу» он не имеет никакого отношения, но про саму поэзию рассказывает больше, чем, к примеру, «Мертвец» Джима Джармуша и «Воспитательница» Надава Лапида. Главная героиня — корейская пенсионерка, страдающая Альцгеймером, которая заботится о внуке и записывается на курсы поэтического письма.
концерт
Maruv
Adrenaline Stadium 8 декабря, 20.00
Киевлянка Анна Корсун начала выпускать музыку под псевдонимом Maruv не так давно: на днях прорывному синглу «Drunk Groove» (140 млн просмотров клипа на YouTube) исполняется два года. История Maruv опровергает сразу несколько заблуждений. Во-первых, звездой на постсоветских территориях все еще можно стать с англоязычными песнями — против стопроцентного хита и красивых девушек на сцене приемов по-прежнему не существует. Во-вторых, шлягер, сделанный на этом пространстве, вполне может стать международным: песни Maruv звучат по всему миру. И наконец, успешный украинский артист все еще может жить и работать на две страны — достаточно просто прекратить общение с прессой.
концерт
Rockets
Arbat Hall 9 декабря, 20.00
В Москву едут первопроходцы спейс-рока Rockets. Играть помпезные синтезаторные соло, гримироваться под инопланетян, использовать на сцене лазеры и петь через вокодер они начали раньше Дидье Маруани и других любителей космической тематики. На концерте среди прочего прозвучат песни с нового, 12-го по счету студийного альбома Rockets «Wonderland». В целом же нынешнее турне посвящено сорокалетию альбома «Plasteroid». На открывающую его песню «Electric Delight» недавно был сделан ремикс, а в качестве видеоряда французы выбрали российскую хронику — кадры испытаний антропоморфного робота Федора.
спектакль
Капкан
Театр «Ленком» 10, 11 декабря, 19.00
Так получилось, что пока шли репетиции, спектакль «Капкан» стал мемориальным, а сам «Ленком» стал «Ленкомом Марка Захарова», имя бессменного худрука перешло теперь в логотип театра. Марк Захаров ушел из жизни этой осенью, но начатую им постановку решено было не останавливать. В основе «Капкана» — проза Владимира Сорокина и документальные материалы, и тексты самого Захарова. Все вместе они составляют путешествие во времени и пространстве — из Италии в Россию, из 1930-х в 2000-е. Завершает работу над спектаклем, в котором заняты больше 30 актеров знаменитой труппы, дочь Марка Захарова, Александра Захарова.
выставка
Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985
Музей современного искусства «Гараж» 11 декабря — 24 мая
Остроумная кураторская идея Каспарса Ванагса — уподобить подпольную жизнь московского неофициального искусства детской игре в «секретики»: посетители выставки смогут примерить на себя роль советских эстетов, посвященных в тайное знание и допущенных в святая святых, а архив «Гаража» сыграет роль секретного хранилища этой художественной эзотерики. Работы Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, «ТОТАРТа», «Гнезда», «Коллективных действий», «Мухоморов», «Перцев» и других глубоко законспирированных товарищей предстанут частью советской контркультуры, тяготеющей ко всему таинственному, мистическому и засекреченному — от йоги до гороскопов, от гадания по «Книге перемен» до альтернативных медицинских практик. Двойственность советского просветительского проекта подчеркнет инсталляция Яна Гинзбурга «Комната гениев», сделанная специально для выставки.
спектакль
Блаженный остров
Театр Et Cetera 11, 12 декабря, 19.00
Пьеса Миколы Кулиша «Так погиб Гуска» — постреволюционная сатира, написанная в 1925 году и посвященная обывателю-мещанину, пытающемуся спрятаться от нового времени и нового мира. Разумеется, у сегодняшнего зрительного зала герои и ситуации вызывают какие-то совсем другие, не слишком веселые чувства. Сходство со сценической судьбой «Самоубийцы» Николая Эрдмана здесь совсем не случайно — как и частичное сходство судеб авторов. Правда, Эрдман после «Самоубийцы» «отделался» арестом, ссылкой и фактически запретом на профессию, а Кулиш был расстрелян в Сандармохе в 1937 году. В театре Et Cetera его самую известную пьесу поставит Михаил Бычков, художественный руководитель одного из лучших российских театров, Воронежского камерного театра,— и это в любом случае хорошая новость для московских театралов.
фильм
Собаки не носят штанов
с 12 декабря
Фильм из программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского фестиваля этого года — в меру меланхоличное размышление о любви и боли радикального финского режиссера Юкки-Пекки Валькеапяи. После смерти жены врач-кардиолог (Пекка Странг) замкнулся в себе и около 10 лет продолжает механически выполнять действия, обеспечивающие его жизнедеятельность. Пока случайно не встречается с доминатрикс Моной (Криста Косонен), которая буквально спасает его от смерти заживо. В отличие от многих фильмов, выходящих в прокат и затрагивающих тему БДСМ-отношений, «Собаки не носят штанов» показывает, что за латексным маскарадом стоят настоящие чувства, а тематические вечеринки, ошейники, плетки и боль — просто один из способов близости между людьми.
фильм
Джуманджи: новый уровень
с 12 декабря
90-е не закончатся никогда: впереди премьера третьей части культовой сказки про хищную настольную игру. В 2017-м, когда более очевидные хиты 90-х уже получили продолжение, продюсеры вспомнили и про «Джуманджи». Хитрая игра, стремясь шагать в ногу со временем, из настолки превратилась в картридж для видеоприставки (отчего у фильма появился медиаархеологический флер), в остальном сохранив свои коварные свойства. Третья часть является непосредственным продолжением второй и посвящена, кажется, посттравматическому синдрому: хотя картридж в финале прошлой части уничтожили, один из героев смог его восстановить и отправился в жуткий мир игры, чтобы встретиться с друзьями в привычной и понятной военно-приключенческой обстановке.
фильм
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2
с 12 декабря
Традиционная киноиндустриальная забава — российская новогодняя комедия, которая выходит за три недели до Нового года, демонстративно уступив битву за новогодний уикенд «Холопу» Клима Шипенко. Удачный прошлогодний опыт по переносу одноименного сериала с Александром Петровым в главной роли на большой экран продюсеры решили продолжить самым оригинальным способом: в новой части «Полицейского с Рублевки» Петрова нет. Вместо рядового Гриши Измайлова главным героем стал начальник отделения «Барвиха Северное» в исполнении Сергея Бурунова.
фильм
Озеро диких гусей
с 12 декабря
Нуар Дяо Инаня, премьера которого состоялась этой весной в конкурсе Каннского фестиваля. После «Черного угля, тонкого льда», получившего «Золотого медведя» Берлинале в 2014 году, Инань снял историю криминального дна провинции Хубэй, изысканную, если не сказать эстетскую воровскую балладу: тут есть и цитаты из классических нуаров, и сложные однокадровые сцены, и даже погоня в зоопарке.
фильм
Одной волшебной ночью
с 12 декабря
Новый фильм Кристофа Оноре — нарочито театрализованная комедия о семье, в которой супруги поменялись гендерными ролями: Кьяра Мастроянни играет героиню-любовницу, не пропускающую ни одни брюки, а Бенжамен Бьолей — обманутого мужа, случайно узнавшего о ее изменах. Но у синефила Оноре обыкновенная история об адюльтере превращается в очередное признание в любви к кино.
Подробнее — Ксения Рождественская
выставка
Ву Гоюн. Мест нет
Мультимедиа Арт Музей до 26 января
Китайский фотограф Ву Гоюн показывает, в какой именно ад ведет дорога, вымощенная благими намерениями. В объективе — полсотни кладбищ выброшенных прокатных велосипедов, образовавшихся по всему Китаю с тех пор, как в 2015 году программу велошеринга ввели в кампусе Пекинского университета и страну охватила новая велосипедная лихорадка. Оборотная сторона экологической сознательности и здорового образа жизни.