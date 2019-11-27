Помещения «Кубаньлизинга» по улице Дзержинского в Краснодаре не смогли продать на торгах

Публичные торги по реализации двух нежилых помещений ГУП КК «Кубаньлизинг» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На прошедшем аукционе со снижением начальной цены имущества унитарного предприятия конкурсному управляющему удалось реализовать лишь трактор «Беларус» за 277,1 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на аукцион выставлялись два лота по 13,4 млн руб. каждый, в которые входят нежилые помещения площадью 262 кв. м каждое на четвертом и пятом этажах здания по улице Дзержинского, 8/1. Минимальная цена в конечном периоде торгов могла достигнуть 52% от начальной. Данное имущество «Кубаньлизинга» уже выставлялось на публичные торги по той же начальной стоимости, однако и в предыдущий раз не нашло покупателя.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КК «Кубаньлизинг» зарегистрировано в 2002 году, как предприятие по лизингу и сублизингу (финансовой аренде). Головной компанией является департамент имущественных отношений Краснодарского края. По данным на 2017 год выручка предприятия составляла 8,3 млн руб., чистая прибыль 362 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия за 2017 год составляла 74,5 млн руб. В числе кредиторов предприятия, по данным картотеки Арбитражного суда, значатся ООО «Самшит», министерство экономики Краснодарского края, ООО «ЛакТехЦентр», ООО «МТС-Кубань», ПАО «Крайинвест банк», АО «Росагролизинг», ООО Нармин Е. М. (внешний управляющий «МТС-Кубань»), ИФНС № 1 по Краснодару, тандем «Агро Инвест» и ООО «Магри».

Согласно документам арбитражного суда Краснодарского края, процедура наблюдения была введена в отношении ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» по заявлению ООО «Самшит» в марте 2016 года. В ноябре того же года унитарное предприятие было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Дмитрий Михеенко