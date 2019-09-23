Нежилые помещения «Кубаньлизинга» в Краснодаре продают со снижением начальной цены

Арбитражный управляющий ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» объявил о начале публичных торгов недвижимого имущества унитарного предприятия. На аукцион выставлено два лота по 13,4 млн руб. каждый, в которые входят нежилые помещения площадью 262 кв. м каждое на четвертом и пятом этажах по улице Дзержинского, 8/1. По информации Единого государственного реестра сведений о банкротстве, минимальная цена в конечном периоде торгов может достигнуть 52% от начальной. Помимо объектов недвижимости, общей начальной стоимостью 26,8 млн руб., на аукционе реализуется трактор «Беларусь-1221» по начальной цене 526,5 тыс. руб.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что данное имущество «Кубаньлизинга» уже выставлялось на публичные торги по той же начальной стоимости, однако не нашло покупателя. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КК «Кубаньлизинг» зарегистрировано в 2002 году, как предприятие по лизингу и сублизингу (финансовой аренде). Головной компанией предприятия является департамент имущественных отношений Краснодарского края. По данным на 2017 год выручка предприятия составляла 8,3 млн руб., чистая прибыль 362 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия за 2017 год составляла 74,5 млн руб. В числе кредиторов предприятия, по данным картотеки Арбитражного суда, значатся ООО «Самшит», министерство экономики Краснодарского края, ООО «ЛакТехЦентр», ООО «МТС-Кубань», ПАО «Крайинвест банк», АО «Росагролизинг», ООО Нармин Е. М. (внешний управляющий «МТС-Кубань»), ИФНС № 1 по Краснодару, тандем «Агро Инвест» и ООО «Магри».

Согласно документам арбитражного суда Краснодарского края, процедура наблюдения была введена в отношении ГУП Краснодарского края «Кубаньлизинг» по заявлению ООО «Самшит» в марте 2016 года. В ноябре того же года унитарное предприятие было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Дмитрий Михеенко