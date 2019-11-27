Банк «Открытие» продает офис в центре Петербурга за 1 млрд рублей

Банк «ФК Открытие» выставил на торги собственный офис на Малой Конюшенной улице в Петербурге. Реализовать предполагается пятиэтажное здание с мансардой общей площадью 5,2 тыс. кв. м. Стоимость объекта оценена в 1 млрд рублей.

Как пояснили в Северо-Западном филиале банка «Открытие», офисное помещение решено продать в целях снижения расходов на содержание дорогостоящей недвижимости, а также для повышения эффективности работы банка.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в банке «Открытие» заявили о троекратном увеличении бизнеса в Петербурге за последний год.