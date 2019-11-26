Банк «Открытие» увеличил бизнес в Петербурге более чем в три раза за год

По итогам девяти месяцев текущего года кредитный портфель Северо-Западного филиала банка «Открытие» достиг отметки в 61,6 млрд рублей, увеличившись с начала года в два раза, а по сравнению с началом октября 2018 года — в 3,3 раза.

Как сообщили в пресс-службе «Открытия», за январь-сентябрь 2019 года филиал банка выдал розничных кредитов на сумму более 15,8 млрд руб., увеличив этот показатель в три раза. В свою очередь, вложения банка в бизнес индивидуальных предпринимателей и малых предприятий Петербурга и Ленобласти с начала года превысили 6,2 млрд руб. — в 3,7 раза больше, чем за три квартала 2018 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Открытие» выдал кредит в размере 5 млрд рублей сети гипермаркетов «Лента».