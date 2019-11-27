Мошенники обзванивают новосибирцев под видом начальства МЧС

МЧС предупредило о телефонных мошенниках, которые обзванивают бизнесменов и руководителей компаний, представляясь начальством новосибирского управления спасательного ведомства. Аферисты шантажируют их предстоящей проверкой пожарной безопасности.

«Мошенники грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а также предлагают пройти процедуру проверки без осложнений и требуют за это денежные средства или дорогие подарки»,— говорится в предупреждении главного управления МЧС по Новосибирской области.

В МЧС напомнили, что при проведении любых проверок сотрудники ведомства должны быть в форме, обязаны представиться, предъявить служебное удостоверение и иметь при себе распоряжение о проверке.

Илья Николаев