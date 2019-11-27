Правительство вспомнило о монополиях

Как стало известно “Ъ”, правительство возобновило обсуждение неоднозначной реформы регулирования естественных монополий. Подготовленные ФАС поправки, затрагивающие деятельность «Газпрома», ОАО РЖД, «Транснефти», «Россетей» и других крупнейших госкомпаний, более года находились под грифом «для служебного пользования». Но в середине ноября вице-премьер Дмитрий Козак поручил его снять и собрать мнения участников процесса к началу декабря. По данным “Ъ”, существенные разногласия сохраняются: в частности, госкомпании против идеи ФАС заставить их согласовывать инвестпрограммы не только с правительством, но с местными и региональными властями.

Правительство возобновило обсуждение разработанных ФАС изменений регулирования естественных монополий. Речь идет о поправках в законы о естественных монополиях и защите конкуренции, а также новом законопроекте о регулировании цен. Документы более года (см. “Ъ” от 18 октября) лежали без движения, находясь под грифом «для служебного пользования». Однако на совещании 14 ноября вице-премьер Дмитрий Козак поручил гриф снять, говорят источники “Ъ”, знакомые с его итогами. Кроме того, он дал поручение «Газпрому», «Транснефти», «Россетям», «РусГидро» и ОАО РЖД до 25 ноября направить в ФАС и Минэкономики свои позиции по поводу поправок в закон о естественных монополиях, а до 4 декабря — в законопроект о тарифах. Но, сообщают источники “Ъ”, пока ни одна монополия не представила своей позиции, что во многом связано с большим количеством замечаний.

В свою очередь, ФАС и Минэкономики должны рассмотреть позиции компаний и до 29 ноября представить свои предложения по совершенствованию инвестиционной деятельности естественных монополий, а до 13 декабря — материалы по совершенствованию госрегулирования тарифов. В ФАС подтвердили “Ъ”, что пока предложения компаний служба не получала, но напомнили, что назначенный в протоколе срок еще не истек. По законопроекту о реформе естественных монополий на 26 ноября поступила позиция только от «РусГидро», которое сообщило об отсутствии замечаний и предложений. В Минэкономики на запрос не ответили.

Представитель Дмитрия Козака отметил, что пока дата нового совещания по вопросу изменения регулирования естественных монополий не назначена.

Госкомпании в целом критикуют предложения ФАС, говорят источники “Ъ”. Основная претензия в том, что ФАС предлагает усложнить процесс согласования инвестпрограмм естественных монополий. Сейчас компании утверждают инвестпрограммы только в правительстве (а «Газпром» не делает и этого). ФАС же хочет обязать монополии согласовывать инвестиции еще и с региональными и местными властями. Это затянет процесс и откроет возможности для коррупции, говорят собеседники “Ъ” в монополиях. Один из источников “Ъ” отмечает, что компании не против согласовывать инвестпрограмму в правительстве, но последующее ее обсуждение с многочисленными инстанциями сделает невозможным принятие документа в короткие сроки.

Это подтверждают в «Транснефти». «Многие наши проекты, такие как ВСТО, проходят практически через всю страну. Если мы будем прорабатывать документы и учитывать замечания от властей каждого города или села, мы просто не сможем работать»,— поясняет представитель компании Игорь Демин. По его словам, трубопроводная монополия также выступает против предложения ФАС о дополнительном аудите инвестпрограмм со стороны регулятора.

Также, говорит Игорь Демин, «Транснефть» не устраивает, что ФАС предлагает понимать под инвестпрограммой не только вложения в новые объекты, но и затраты на перевооружение и капремонт. По его мнению, это не позволит монополиям реагировать на непредвиденные ситуации, такие как поломка оборудования или аварии, ведь расходы на них «и любую другую мелочь» должны снова согласовываться с правительством и регионами. По мнению представителя «Транснефти», закон «слишком революционный» и не учитывает существующие процедуры.

Источник “Ъ” в другой монополии отмечает, что новый законопроект не повысит прозрачность и эффективность регулирования естественных монополий. По его мнению, лучше сохранить действующее законодательство, в том числе регулирование естественных монополий, через существующий одноименный закон от 1995 года. ФАС же выступает за упразднение в целом закона «О естественных монополиях». В прошлом году регулятор представил поправки к базовому для нее закону о развитии конкуренции, предполагающие перенос в него части норм закона «О естественных монополиях».

В «Россетях» лишь подтвердили “Ъ”, что знакомы с поручением Дмитрия Козака. В остальных монополиях комментировать ситуацию не стали. Независимый эксперт Вячеслав Мищенко отмечает, что в целом идея согласования планов монополий в отдельных регионах не бессмысленна, но в этом вопросе нужен индивидуальный подход.

Ольга Мордюшенко