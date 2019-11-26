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На станции «Технологический институт-1» заменят эскалаторы

На станции метро «Технологический институт-1» в Петербурге будет произведена замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода. Работы выполнит АО «Эн-Системс».

Работы планируется выполнить в срок до 15 октября 2020 года.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на размещение временного ограждения и пешеходной галереи для проведения ремонтных работ.

Напомним, что на станции метро «Горьковская» заменили турникеты. Работы завершены досрочно, их за 27, 4 млн рублей выполнило ЗАО «Электронные системы».

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