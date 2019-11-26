В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Следственное управление по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства 23-летней девушки, работавшей следователем в УВД города Сочи. Тело девушки было обнаружено 23 ноября в служебном кабинете отдела МВД по Хостинскому району. По неофициальным данным, сотрудница УМВД Мария Клочкова могла стать жертвой изнасилования после того, как вместе с коллегами 5 октября она отметила День работника уголовного розыска.

Утром в день смерти следователь Клочкова заступила на службу и получила огнестрельное оружие. Тело погибшей обнаружили ее коллеги, которые вызвали медиков и сотрудников СКР. По факту инцидента назначена служебная проверка МВД.

23-летняя Мария Клочкова, уроженка города Апшеронска, в этом году окончила Краснодарский институт МВД и поступила на службу в управление МВД по городу Сочи.

Анна Перова, Краснодар