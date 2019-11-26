Суд поддержал выводы ФАС РФ по делу о краснодарском чае

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал доводы ФАС РФ в деле о недобросовестном использовании ООО «Объединение Краснодарский чай» наименования «Краснодарский чай» в названии своей продукции. Ранее антимонопольная служба установила, что компания вводит потребителя в заблуждение и тем самым нарушает положения закона о защите конкуренции, так как в купаж продукции ООО входил 1% чая, выращенный в Краснодарском крае. Остальная часть купажа состояла из чая, импортированного из других стран. При этом наименование «Краснодарский чай» является зарегистрированным наименованием места происхождения товара (чая).

Суд не в первый раз рассматривает это дело. Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Москвы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в начале 2019 года представители отрасли чаеводства Кубани направили в ассоциацию «РосЧайКофе» обращение с предложением возродить ГОСТ для краснодарского чая, который стандартизирует содержание листа местного сбора в купаже.

Елена Рыжкова