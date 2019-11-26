РСПП предложит упростить законопроект о поощрении капиталовложений

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложит Государственной думе и правительству России упростить законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По словам главы РСПП Александра Шохина, СЗПК должен быть понятен бизнесу и должен не требовать множества подзаконных актов.

«Наверное, мы предложим Госдуме и правительству такой порядок работы, когда все то, что вызывает вопросы, надо изъять из этого закона, упростить его, чтобы он был понятен и бизнесу, не требовал большого объема интерпретаций, большого объема подзаконных актов»,— сказал журналистам господин Шохин (цитата по ТАСС).

Проект закона обсуждался с правительством более полутора лет, сказал глава РСПП. «Бизнес ждет этот законопроект, более того, если принятие законопроекта затянется, то возникнет инвестиционная пауза, связанная с ожиданием того, что же правительство и законодатели предложат бизнесу. Но, с другой стороны, мы не имеем права — я имею в виду и бизнес, и правительство, и Государственную думу,— работать не на результат, а на скорость принятия закона»,— добавил он.

Господин Шохин заявил, что документом в законодательство вводится много новых понятий. По сути дела, законопроект является инвестиционным кодексом, который должен вобрать в себя все старое законодательство. «Очень важно, чтобы с отменой старого регулирования не появились белые пятна в регулировании, которые потребуют и уточнения, и корректировки, и принятия многочисленных подзаконных нормативно-правовых актов»,— сказал глава РСПП.

Также, по его словам, очень важно принять закон в начале 2020 года в виде, позволяющем использовать его как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до уровня 25%, а затем и 27% в ВВП с нынешних 20–21%. «Тем самым будет решаться главная задача, стоящая перед страной,— ускорение темпов экономического роста до уровня не ниже среднемировых. А это, безусловно, база для решения многочисленных социальных проблем, прописанных в национальных проектах»,— сказал Александр Шохин.

Пакет законопроектов о СЗПК был внесен в Госдуму 1 ноября, документ основан на предложениях Минфина. Инициатива предполагает, что изменение налогов (кроме НДС), сборов и других условий соглашения в общем инвестрежиме возможно не ранее чем через три года после подписания СЗПК. В крупных проектах могут гарантироваться тарифы и исполнение инвестпрограмм госмонополий. Также государство сможет и само объявлять публичные инвестпроекты и привлекать в него инвесторов. Предполагается, что закон вступит в силу с января 2020 года.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Поощрение капитановложений».