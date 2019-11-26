На трассе М11 установят ограничение скорости 130 км/ч

На скоростной трассе М11 «Москва—Санкт-Петербург» установят ограничение скорости 130 км/ч, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

«На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. После открытия восьмого участка среднее время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 5,5 часов, — пояснил господин Петушенко. — Сейчас скорость движения по М11 — 110 км/ч. Исключение — обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 км/час. Весной планируем увеличить скоростной режим до 130 км/час и на других участках трассы».

Напомним, трасса М11 строилась с 2010 года. Каждый участок реализуется в рамках отдельного концессионного соглашения. Запуск движения на последнем участке планируется в конце ноября, но точной даты пока нет: необходимо еще получить разрешение Федерального дорожного агентства на ввод дороги в эксплуатацию. Госкомпания «Автодор», курирующая проект, ранее обнародовала тарифы за проезд по трассе для легковой машины: в будни — 1,3 тыс. руб. с бесконтактным транспондером и 1,8 тыс. руб. без него; в выходные — 1,5 тыс. руб. с транспондером, 2 тыс. руб. — без устройства.