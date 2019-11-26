Депутаты от оппозиции предложили снизить муниципальный фильтр в Петербурге до 6%

Ассоциация независимых муниципальных депутатов Санкт-Петербурга подготовила законопроект, снижающий барьер для регистрации кандидатов в губернаторы — так называемый «муниципальный фильтр» — с 10% до 6%. Об этом “Ъ-СПб” сообщила глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, поддержавшая инициативу коллег.

По словам госпожи Вавилиной, дальнейшая судьба законопроекта такова: его сначала должны утвердить на уровне муниципалитета (что, скорее всего, произойдет, поскольку большинство мандатов в МО «Гавань» получили депутаты от оппозиции — в частности, от «Справедливой России»), затем его отправят на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга. При этом вероятность того, что он будет принят городским парламентом, достаточно высока, подчеркнула глава муниципального образования «Гавань».

Отметим, что в документе не идет речь и полной отмене муниципального фильтра, поскольку он предусмотрен федеральным законодательством. Однако на региональном уровне субъекты праве самостоятельно определять его порог. В Петербурге он сейчас максимально высокий.

Напомним, что в Ассоциацию независимых муниципальных депутатов входят 139 представителей местной власти из 38 муниципальных образований Петербурга.