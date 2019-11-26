Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.

«В Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область — только в районном масштабе»,— рассказал господин Досмухамбетов журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае прохождения газопровода через территорию Казахстана у страны будет возможность газифицировать восток с использованием этого газопровода. «Или же мы будем смотреть другие варианты — от Барнаула (подключение к газотранспортной системе.— “Ъ”). Но это пока вопросы, которые требуют тщательного изучения, оценки»,— объяснил глава Минэнерго.

По его словам, не только цена является важным аспектом, но и надежность. «Поэтому в некоторых случаях мы предполагаем иметь возможность использовать два альтернативных источника. Исходя из всего этого будет выбран вариант»,— сказал господин Досмухамбетов.

Напомним, «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках газа по западному маршруту («Сила Сибири-2») в 2015 году. В соглашении предусматривалась поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Кроме того, в 2015 году между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай.

Также «Газпром» и CNPC подписали договор о 30-летних поставках нефти по восточному маршруту в 2014 году. Согласно первоначальным договоренностям, экспорт газа из РФ в Китай в течение пяти лет должен достигнуть контрактного уровня 38 млрд куб. м в год, однако в июне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что стороны ведут переговоры по увеличению поставок газа по трубопроводу на дополнительные 6 млрд куб. м в год.

О перспективах увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири» — в материале “Ъ”.