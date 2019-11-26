На Урале мужчину отправили в колонию из-за полумиллионного долга перед дочерью

Красноуфимский районный суд (постоянное присутствие в Ачите) признал местного жителя виновным

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов) и приговорил к пяти месяцам колонии общего режима. Общий долг подсудимого по уплате алиментов своей дочери превысил 459 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что в 2008 году мировой судья Ачитского района возложил на мужчину обязанность по уплате алиментов в размере 1/4 части заработка на содержание дочери. На основании постановления в отношении него Красноуфимским и Ачитским районным отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Но мужчина не предпринял мер к исполнению решения суда,

официально нигде не работал и не встал на учет в службу занятости. В связи с этим мужчина был привлечен к административной ответственности, но все равно не предпринял мер для выплаты алиментов.

«Принимая во внимание ранее имевшуюся судимость за аналогичное преступление, Красноуфимский районный суд назначил жителю Ачитского района наказание в виде лишения свободы на срок пяти месяцев с отбыванием в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении прокуратуры.

Недавно за аналогичное преступление в колонию был отправлен житель Ревды, у которого накопился долг по алиментам в размере 500 тыс. руб.