«Челябинский рабочий» вернулся в печать

Газета «Челябинский рабочий» снова выходит в печатном виде, регулярно. Выпуск старейшего издания региона прекратился в 2016 году, экс-сотрудники из-за долгов по зарплате подали заявление о банкротстве выпускавшего газету ЗАО «ЧР-Менеджер». Издание будет выходить один раз в месяц и распространяться через киоски «Вечерний Челябинск» и «Роспечать». Подготовкой материалов занимаются преподаватели и студенты факультета журналистики Челябинского государственного университета. По словам собственника издания, предпринимателя Василия Середонина, это будет «старая добрая “Челябка”». Эксперты пока не берутся оценить перспективы возрожденной газеты и опасаются, что студенты не смогут соответствовать высокому уровню прежнего «Челябинского рабочего».



В Челябинской области возобновилось издание старейшей газеты региона «Челябинский рабочий». Первый печатный выпуск с момента приостановки выхода номеров в июне 2016 года с 25 ноября можно купить в киосках сетей «Вечерний Челябинск» и «Роспечать». Тираж номера на восемь полос составил 2 тыс. экземпляров. Издаваться газета будет один раз в месяц силами студентов факультета журналистики Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Об этом “Ъ-Южный Урал” рассказал редактор издания, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ЧелГУ Андрей Сафонов. По его словам, в наполнении газеты кардинальных изменений не планируется, но они могут появиться «естественным путем».

«С одной стороны, мы понимаем, что печатные СМИ в большей степени вызывают отклик у возрастной аудитории, но в то же время газету выпускают 20–21-летние. Такой преподавательский эксперимент заключается в том, чтобы совместить тематические интересы молодых авторов и возрастной аудитории. Алгоритм работы такой: авторы предлагают интересные им темы, и мы вместе думаем, как их сделать интересными для людей значительно старше. Исходя из этого, будет формироваться контент. По моим прогнозам, он не сильно будет отличаться от прежнего “Челябинского рабочего”. Это попытка студенческими силами сделать не студенческое профессиональное СМИ»,— говорит редактор. По его словам, сейчас решается вопрос о гонорарном фонде для авторов. По сути, работа студентов происходит в рамках выполнения учебных заданий по тем дисциплинами, которые они проходят, говорит Андрей Сафонов. Также планируется увеличить количество полос газеты — в декабрьском номере до 12, в перспективе — до 16.

Все расходы по печати и распространению издания взял на себя владелец товарного знака «Челябинский рабочий» предприниматель Василий Середонин. Он сообщил “Ъ-Южный Урал”, что первый номер издания 21 ноября получил директор лицея №31 Александр Попов, «грустивший о газете». По словам издателя, кроме киосков, издание будет бесплатно распространяться в челябинском аэропорту, а в декабре тираж планируется увеличить «ориентировочно до 4–10 тыс. экземпляров». По словам господина Середонина, это будет «старая добрая “Челябка”», при этом большую помощь изданию оказывает декан факультета журналистики и бывший директор «Челябинского рабочего» Борис Киршин.

«Стоит понимать, что это не частная инициатива некоторых студентов, а официальный выпуск издания в рамках образовательного процесса государственного вуза. Таким образом, новый собственник издания смог найти удивительный и по-своему уникальный симбиоз сотрудничества, при котором газета будет максимально близка к высоким стандартом печатного издания»,— говорит Василий Середонин. Он не раскрывает, сколько средств потребовалось на возобновление издания, но сообщает, что у газеты появился первый рекламодатель — Челябинский механический завод.

Председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметила, что с осторожностью относится к новости о возобновлении выпуска «Челябинского рабочего».

«С одной стороны, я очень рада, что старейшая газета области снова будет выходить. Но пока я не понимаю, какая это будет газета. Раньше “Челябинский рабочий” был передовым изданием, там работал весь цвет южноуральской журналистики. Сейчас я не знаю, насколько студенты смогут выдержать стиль и достойно нести бренд. Пока сложно оценить перспективы издания»,— говорит эксперт.





Газета «Челябинский рабочий» издавалась под этим названием с 1926 года и перестала выходить 1 июля 2016 года (с 2013 года выходила три раза в неделю). Вскоре после этого бывшие сотрудники издания подали в Арбитражный суд Челябинской области иски о признании выпускавшего газету ЗАО «ЧР-Менеджер» банкротом из-за долгов по зарплате. В марте 2017 года в отношении компании была введена процедура конкурсного производства. Общая сумма долгов перед кредиторами составила 24 млн руб. В рамках дела о банкротстве на торги, кроме имущества, были выставлены бренды газет «Челябинский рабочий», «Челяба» и «Тумба», а также сайта «Медиазавод». Товарный знак «Челябинского рабочего» за 225 тыс. купил предприниматель Василий Середонин, известный как бывший участник реалити-шоу «Дом-2». В 2005 году он участвовал в выборах главы Челябинска, перед этим став полным тезкой действовавшего тогда мэра Вячеслава Тарасова.

По данным конкурсного управляющего Сергея Черепанова, процедура конкурсного производства «ЧР-Менеджер» — в завершающей стадии. Полностью погашена задолженность по зарплате, налогам и страховым выплатам на общую сумму 9,8 млн руб.

«Процедура практически завершена, все мероприятия выполнены. Единственное, сейчас рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя Бориса Киршина. Как только его рассмотрят, будет решаться вопрос о закрытии конкурсного производства»,— сообщил господин Черепанов. По данным картотеки арбитражных дел, очередное заседание по этому поводу назначено на 23 января 2020 году. Конкурсный управляющий требует взыскать с господина Киршина 6,8 млн руб. ущерба, причиненного компании.

Юлия Гарипова