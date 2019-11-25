Основатель и бывший руководитель Uber Трэвис Каланик за последние две недели продал более половины своей доли в компании, сообщает Forbes. По данным издания, Каланик регулярно продавал акции, начиная с 6 ноября: сначала он продал 22 млн акций, которые хранились в его трасте, за $610 млн, затем еще 30 млн акций, принадлежащих ему лично, за $850 млн. В итоге у Каланика осталось около 45 млн акций, что составляет около 3% Uber, пишет Forbes. Представитель бизнесмена не ответил на вопросы журналистов.

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group в тестовом режиме запустил доставку для бизнеса — предприятий общественного питания, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов. Доставка производится на базе онлайн-магазина «Перекресток», сообщил представитель ритейлера газете «Ведомости». Летом X5 начал тестировать сервис по доставке наборов готовых блюд. По прогнозам компании, за десять лет доля стационарных магазинов должна снизиться до 84% из-за переключения российских покупателей на покупку продуктов в онлайне.

Адыгейский сыр покидает сети: производители продукта из Адыгеи требуют компенсаций не только от производителей из других регионов, но и от розницы. Первый такой иск подан к сети супермаркетов «Мираторг». Юристы не исключают, что другие продавцы начнут отказываться от спорного продукта, что грозит нехваткой таких сыров, пишут «Ведомости».