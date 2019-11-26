Автобусам расчистили дорогу

На улицы Челябинска до конца года выйдут 66 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. На их покупку было направлено 760 млн руб. 24 «ЛИАЗа» из первых партий уже работают на 64-м маршруте и показывают результаты: пассажиропоток увеличился на 15%, доходы стабильно растут. Чтобы уменьшить конкуренцию и перевести сферу в правовую плоскость, с дорог убрали более 350 нелегальных маршруток. Для дальнейшего развития общественного транспорта власти планируют создать дополнительные выделенные линии и закупить 100–150 автобусов в следующем году. Эксперты говорят: схема предоставления приоритетного права движения автобусам и троллейбусам требует тщательной доработки.



В Челябинске подвели первые итоги модернизации системы автобусного общественного транспорта. Так, успехи наметились в борьбе с нелегальными маршрутками. Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник управления транспорта Максим Кичеев, с улиц Челябинска удалось убрать более 350 автобусов малого класса, которые незаконно перевозили людей. «Это машины, которые, например, ездили по маршрутам №№84, 52, 79, 64, 24, 14. Кажется, 350–400 маршруток — не так уж много в масштабах города, однако, для сравнения, по реестру, на маршрутную сеть выдвигается всего 1370 автобусов, получается, почти треть пассажиров уходила к нелегалам»,— отметил Максим Кичеев. По его словам, нарушители приспособились и начали работать, маскируясь под легальных перевозчиков, которых в Челябинске 32. Для этого предприниматели подделывают документы. Сейчас управление транспорта совместно с городским управлением ГИБДД работают над выявлением таких мошенников.

Также управление транспорта города оценило эффективность работы новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, которые Челябинск закупил в рамках программы «Чистый воздух». Пока исследование проводили на примере 64-го маршрута, на котором сейчас работают 24 «ЛИАЗа» на компримированном (сжатом) газе. Интервал движения — 7–8 минут в час «пик» и 8–10 минут в межпиковое время. Каждый день автобусы перевозят около 12 тыс. человек. По сравнению с августом, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 15%. «Достигнут рост пассажиропотока на данном маршруте. В ноябре — на 14% к сентябрю, на 15% к октябрю. Доходы на маршруте в среднем за день в сентябре составили 133 тыс. руб., в октябре — 249 тыс. руб. в день, в ноябре — 289 тыс. руб. Доходы на один автобус составили 16 769 руб. В сентябре они составляли 14 тыс. руб.»,— сообщил Максим Кичеев.

Начальник управления транспорта Челябинска прогнозирует, что доходность 64-го маршрута будет расти, когда городское управление ГИБДД начнет контролировать соблюдение правил на выделенных полосах: автобусы начнут приходить вовремя, пассажиры будут «предпочитать этот вид транспорта маршрутным такси» Сейчас на участке от Северо-Крымской улицы до Труда и на улице Энгельса нет камер видеофиксации нарушений, и автомобилисты безнаказанно ездят по полосам для общественного транспорта. Городское управление транспорта также планирует организовать в 2020 году приоритетный проезд для автобусов и троллейбусов на перекрестках, где часто случаются пробки, — на пересечении проспекта Победы и Молодогвардейцев, на улицах Чичерина и 250 лет Победы.

66 низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе для Челябинска закупили в рамках реализации программы «Чистый воздух». Они оборудованы видеокамерами, кондиционерами, Wi-Fi, зарядными устройствами на поручнях, устройствами для посадки и высадки маломобильных граждан. Половина из них произведена Ликинским автобусным заводом (входит в группу «ГАЗ»), половину поставил Минский автомобильный завод. Из областного бюджета на это выделен 761 млн руб. Все транспортные средства прибыли в Челябинск, до конца года они выйдут на маршруты №№64, 34, 81, 83. Как сообщил Максим Кичеев, мэрия рассчитывает получить в следующем году финансирование для покупки еще 100–150 газомоторных автобусов.

Специалист по транспорту и логистике, доцент ЮУрГУ Николай Горяев отмечает, что управлению транспорта Челябинска нужно доработать схему организации выделенных линий для общественного транспорта. «Полосы пока делают там, где их проще всего сделать. Появилась выделенная полоса на Энгельса, увеличился затор на Труда. Конечно, нужно выделить полосу на проспекте Ленина, но там сделали много стоянок для транспорта. Чисто технически там сделать полосу будет сложно, плюс люди будут заезжать в эти парковочные карманы, мешать движению, и эффект от этой полосы будет потерян. В дальнейшем нужно подходить к проблеме комплексно и доработать схему организации выделенных полос»,— говорит эксперт.

Карина Кальярова