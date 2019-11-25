В России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

В России впервые зафиксировано снижение числа новых случаев заражения ВИЧ. Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, с января по октябрь 2019-го количество таких случаев достигло 65 тыс. 755. Это на 8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

«Мы впервые увидели тенденцию к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции»,— рассказала министр на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас в России около 900 тыс. людей с диагнозом ВИЧ. Из них 740 тыс. человек стоят на диспансерном учете, 493 тыс. получают лечение.

В мае пациенты с ВИЧ в нескольких регионах России стали жаловаться на отсутствие нужного им препарата дарунавир. Минздрав объяснил перебои с обеспечением пациентов лекарством несоблюдением сроков поставок со стороны дистрибуторов. Источники в фармкомпаниях жаловались, что в сроки, которые устанавливает ведомство, «наработать» необходимый объем поставок почти невозможно.

Подробности — в публикации “Ъ” «Госконтракты резистентны к пациентам».