Госконтракты резистентны к пациентам

Минздрав объяснил перебои с обеспечением пациентов с ВИЧ одним из наиболее востребованных препаратов — дарунавиром — несоблюдением сроков поставок со стороны дистрибуторов. При этом источники в фармкомпаниях жалуются, что в сроки, которые устанавливает медицинское ведомство, «наработать» необходимый объем поставок практически невозможно. В Ассоциации российских фармацевтических производителей в связи с этим призывают изменить правила госзакупок, когда «срок поставок одинаков и для метел, и для лекарств»: «Нужны правила, нацеленные не на конкурентную среду в первую очередь, а на то, чтобы пациент вовремя получил препарат».

В мае 2019 года пациенты с ВИЧ в нескольких регионах России стали жаловаться на отсутствие препарата дарунавир. Напомним, лечение ВИЧ осуществляется комбинацией препаратов, и, согласно выпущенным Минздравом в 2018 году стандартам медико-санитарной помощи, дарунавир является предпочтительным при выборе лечения для антиретровирусной терапии второго и третьего ряда (когда лечение получают люди, которым уже сменили несколько препаратов, например из-за образовавшейся резистентности к лечению или сильных побочных эффектов). Дарунавир является одним из препаратов, на которые в закупках приходится наибольшая доля. Так, в 2018 году закуплено более 12 тыс. годовых курсов, а в 2019-м производители должны поставить уже 20 тыс. курсов дарунавира на сумму более 1,6 млрд руб.

В обращениях пациентов (их принимает общественное движение «Пациентский контроль» на сайте Pereboi.ru) говорилось об отказе в выдаче препарата в СПИД-центрах. Там объясняют это отсутствием или дефицитом лекарства, поэтому подобранные эффективные схемы с дарунавиром меняют на новые. Отметим, адаптация к новым схемам, как правило, занимает от нескольких недель до нескольких месяцев и проходит с побочными эффектами.

Аукционы по дарунавиру в рамках централизованных закупок завершились в начале апреля 2019 года. Поставщики, согласно заключенным контрактам, обязались отгрузить первую партию до 1 июня 2019 года, второй этап поставок запланирован на осень 2019 года. Минздрав РФ в ответ на обращение «Пациентского контроля» заявил, что перебои спровоцированы поставщиками: АО «Р-Фарм» и ООО «Биотэк» не исполнили «условия государственного контракта в части соблюдения сроков поставки». При этом оговаривается, что в зависимости от дозировки препарата «Биотэк» все-таки произвел поставки в часть регионов: Москву, Свердловскую область и Алтайский край. «Поставщики уведомлены о необходимости срочной поставки товара в указанные в обращении субъекты»,— отметили в Минздраве. По данным движения «Пациентский контроль», которое обратилось к производителям с просьбой разъяснить причину задержки поставок дарунавира, речь идет о Москве, Алтайском, Ставропольском и Пермском краях, Калужской, Рязанской, Свердловской и Архангельской областях.

В «Р-Фарм», АО «Фармасинтез» (производитель поставляемого ООО «Биотэк» дарунавира) пока официально на запрос “Ъ” не ответили. В ООО «Биотэк» “Ъ” заверили, что поставили уполномоченным организациям Минздрава в субъекты РФ более 90% объема лекарственных препаратов, предусмотренного условиями госконтракта по первому этапу закупок. Тем не менее неофициально источники в ряде опрошенных “Ъ” фармкомпаниях посетовали, что Минздрав объявляет аукционы «в последний момент либо в последний момент вносит какие-то исправления»: «Поставщикам, которые уже зашли в аукцион, ничего не остается, как брать обязательства, которые заведомо невыполнимы». «Закупить субстанцию и произвести препарат в столь короткий срок, как хочет Минздрав, невозможно»,— заявил другой эксперт на условиях анонимности.

В «Пациентском контроле» отметили, что «производители антиретровирусных препаратов обычно не производят готовую лекарственную продукцию, пока не выиграют аукцион»: «На то, чтобы закупить субстанцию, завезти ее в страну и произвести препарат, уходит не одна неделя и даже не один месяц. Минздрав РФ, зная систему производства, должен был это учитывать». «Удивляет, что дистрибуторы и производители, зная риски и поставленные сроки, вышли на аукционы,— продолжают представители движения.— Из письма Минздрава РФ следует, что контракты на дарунавир были заключены в апреле, а поставить их нужно было меньше через два месяца. Так что в перебоях виноваты все: и дистрибуторы, и производители, и Минздрав».

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в разговоре с “Ъ” назвал проблему неновой: «Это те препараты, которые либо компания продает, либо, если не продаст, выбрасывает. Это относится как к противогриппозным вакцинам, так и к препаратам, которые покупаются под конкретное число пациентов. Поэтому до того, как компания выигрывает тендер, никто нарабатывать препараты, как правило, не будет — есть угроза, что все останется на складе. Поэтому срок поставок должен быть хотя бы до полугода —– это тот срок, когда число пациентов принципиально не поменяется». При этом он отметил, что тут проблема в «формальных правилах, который утверждает не Минздрав, а Минэкономразвития и еще ряд ведомств и служб»: «Срок поставок одинаков и для метел, и для лекарств. А сроки производства, условия хранения и возможность продать везде разные». Он подчеркнул, что ФЗ-44, по которому проходят госзакупки, «не учитывает нюансы лекарств»: «Надеюсь, лекарства либо будут выведены из-под этого закона, либо в нем будут прописаны иные правила, нацеленные не на конкурентную среду в первую очередь, а на то, чтобы пациент вовремя получил этот препарат».

Валерия Мишина