Сергей Бидонько и Николай Токарчук исключены из генсовета «Единой России»

В рамках ротации из генерального совета «Единой России» вывели вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько и депутата Тюменской областной думы Николая Токарчука. «Сергей Бидонько возглавлял партийный проект “Безопасные дороги” и входил в генсовет, как руководитель партпроекта. Сейчас он передал проект своему заместителю Владимиру Афонскому»,— пояснил ротацию сегодня на пресс-конференции секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

В высший совет партии «Единая Россия» вошли депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев и губернатор Тюменской области Александр Моор, который ранее входил в генсовет.

Кадровые решения были приняты на 19 съезде партии, который прошел в Москве в субботу, 23 ноября.

Анастасия Реутова