ФК «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1

Игра футбольных клубов «Краснодар» и «Арсенал», прошедшая в воскресенье, 24 ноября, в Туле, завершилась с победой «черно-зеленых» со счетом 2:1. Голы в ворота тульского клуба забили Тонни Вильена и Сергей Петров. Единственный мяч в сетку ворот «Краснодара» отправил Евгений Луценко.

Как сообщают в пресс-службе клуба, температура воздуха в этот день была минусовая. На игре молодежных команд столбик термометра опускался до минус 12°, а во время основного матча – до минус 3°. Юрий Газинский сыграл в официальном матче впервые за полгода. По итогам матча 17-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2019-2020 прервал серию из четырех подряд ничейных игр. В этом сезоне «быки» набрали 33 очка и поднялись с пятого на третье место турнирной таблицы. Впереди только «Зенит» (39 очков) и «Локомотив» (34 очка).

Дмитрий Михеенко