Sotheby’s оценил Петербург

Мировая сеть Sotheby’s International Realty заявила о планах открыть в следующем году представительство в Петербурге, которое будет специализироваться на локальной и зарубежной элитной недвижимости, а также программах инвестиционного гражданства. Это станет совместным проектом международного агентства недвижимости Sotheby’s и компании «Элитные квартиры», работающей под брендом Vipflat. Эксперты положительно оценивают появление в Петербурге столь авторитетного игрока, однако не ожидают в этой связи каких-либо глобальных изменений на рынке.

О том, что до конца 2020 года в Санкт-Петербурге появится представительство Sotheby’s International Realty, сообщили в конце прошлой недели представители мировой сети, созданной аукционным домом Sotheby’s. Это станет совместным предприятием международного агентства недвижимости и его нынешнего стратегического партнера — компании «Элитные квартиры», работающей под брендом Vipflat. Новый офис будет специализироваться на локальной элитной недвижимости (как городской, так и загородной), зарубежной недвижимости для жизни и инвестиций, а также программах инвестиционного гражданства. В настоящее время Sotheby’s International Realty включает 1 тыс. офисов в 72 странах мира, в том числе и в Москве.

«В последние три года рынок элитной недвижимости был стабилен, без существенного роста или падения, появлялись новые проекты, формировались стандарты и формулировались требования клиентов к премиальной недвижимости в Санкт-Петербурге. Мы ожидаем увеличения спроса именно в 2020–2021 годах, в том числе от иностранных клиентов. В 2019 году доля сделок с иностранными клиентами в выручке московского офиса Sotheby’s International Realty составила 25%, мы ожидаем, что в Санкт-Петербурге она будет сопоставима»,— рассказала “Ъ” Ирина Мошева, управляющий директор Russia Sotheby’s International Realty.

«Петербург сейчас — это второй город после Москвы, куда переезжают крупные компании, например “Газпром”. Поэтому логично, что вслед за Москвой представительство открывают в Петербурге»,— считает Андрей Бойков, партнер Rusland SP. По его словам, для Vipflat это интересный проект, который может значительно усилить их позиции, в первую очередь — с точки зрения маркетинга. «Через эту сеть могут приходить зарубежные клиенты, и, кроме того, в Петербурге много кто хочет инвестировать в заграничную недвижимость. А поскольку для большинства приобретение недвижимости за границей это по-прежнему “тёмный лес”, то появление такого авторитетного игрока, где могут помочь оформить документы, гражданство, проконсультировать по недвижимости в любой стране, — это, безусловно, плюс»,— отмечает господин Бойков. Он также пояснил, что хоть элитный сегмент в Петербурге с точки зрения игроков небольшой, но глобального передела рынка в связи с появлением представительства международной сети вряд ли стоит ожидать.

Генеральный директор компании Vipflat Леонид Рысев отмечает, что в России есть явный интерес к иностранным брендам, а владельцы элитных квартир — это часто люди мира, у которых они вызывают больше доверия. «В настоящее время компания работает только с российской недвижимостью. Мы считаем, что в представительство Sotheby’s International Realty в Петербурге будет обращаться примерно в 1,5–2 раза больше покупателей, чем сейчас обращаются в Vipflat»,— оценивает уровень спроса господин Рысев. По его словам, темп подключения новых направлений и расширение штата будет меняться в зависимости от спроса и состояния российской экономики.

По мнению Елизаветы Конвей, директора департамента жилой недвижимости Colliers International, для обеих компаний проект по созданию представительства Sotheby’s International Realty — это синергия с точки зрения объединения баз. «Что касается Sotheby’s, то для них это выгодный выход на петербургский рынок, поскольку взаимодействие с существующим агентством позволит значительно сэкономить на операционных расходах»,— добавляет госпожа Конвей.

Мария Кузнецова