У России нет данных о якобы произошедшем в Южно-Китайском море «ядерном взрыве»

Россия не обладает достоверными данными о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, СВР перепроверяет информацию. О «взрыве» первым сообщил в своем блоге ультраправый политический комментатор, которого уже уличали в распространении фейковых новостей; новость подхватили российские СМИ.

Информация о якобы имевшем место в Южно-Китайском море ядерном взрыве 20 ноября появилась в блоге Hal Turner Radio Show. Его ведет американец Гарольд Тернер — ультраправый политический комментатор, отрицатель Холокоста и сторонник теорий заговора. Он призывал к убийствам чернокожих, а за угрозы в адрес федеральных судей США провел 2 года и 9 месяцев в тюрьме. Также Гарольда Тернера уличали в распространении фейковых новостей. В своем посте автор блога ссылался на некие военные источники. Одновременно с этим он написал, что в Южно-Китайском море часто появляются американские подводные лодки.

«У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция (СВР.— “Ъ”). Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить»,— цитирует господина Нарышкина «РИА Новости».

Не владеют информацией об инциденте и в Министерстве природы России. «По нашим источникам не прошло»,— сказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Ранее с комментарием выступил Роспотребнадзор, по словам которого произошло «повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом». «Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. В настоящее время угроза негативного воздействия на населения Российской Федерации отсутствует», — говорилось в сообщении ведомства 22 ноября.

Сегодня, 23 ноября, газета The South China Morning Post опубликовала комментарий представителя Пентагона, который указал на отсутствие инцидентов в Южно-Китайском море. Издание также сообщило, что никаких инцидентов и скачков радиации не зафиксировали и китайские службы. Там подчеркнули, что информация о «взрыве» появилась на сайте, который ранее публиковал фейковые новости и распространял теории заговора.

Роман Меренков