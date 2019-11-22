«Роснефть» стала лауреатом ежегодной премии «Коммерсантъ. Инициативы» в номинации «Экология». Компания получила награду за реализацию масштабного проекта по сокращению уровня сжигания попутного нефтяного газа. Этот комплексный проект — одна из важнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние годы. В развитие данной технологии компания инвестировала свыше двух миллиардов долларов. Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года.

«Газпром» продал последний крупный пакет квазиказначейских акций, увеличив объем бумаг в свободном обращении почти до 50%. Это может привести к повышению веса бумаг в инвестиционных индексах, что позитивно скажется на стоимости бумаг концерна на зарубежных биржах. При этом вес акций «Газпрома» в индексе Московской биржи уже близок к максимальному, так что серьезного влияния на стоимость акций на российской площадке сделка не окажет, отмечают эксперты.

Власти США разрешили Microsoft продавать софт производителю Huawei. Запрос о выдаче лицензии на экспорт для массового рынка удовлетворен, однако что имеется в виду под «массовым рынком», не разъясняется, при этом Microsoft продает китайцам лицензии на операционную систему Windows и пакет офисных приложений Office. Скорее всего, это означает, что китайцы вернут себе право устанавливать Windows на линейку ноутбуков Matebook.