Пара-пара-порадуемся

В Мадриде продолжается Davis Cup Finals, финальная часть реформированного Кубка Дэвиса. В четвертьфинале сборная России в упорнейшей борьбе победила команду Сербии — 2:1. Решающее очко Карен Хачанов и Андрей Рублев завоевали на тай-брейке в третьем сете парной встречи против Новака Джоковича и Виктора Троицки, отыграв перед этим три матчбола. С подробностями — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Это был жутко эмоциональный четвертьфинал. А его развязка, пожалуй, была достойна воскресного финала, который еще впереди. На тай-брейке решающей парной встречи Новак Джокович и Виктор Троицки при счете 8:7 получили очередной матчбол — третий в общей сложности и второй на своей подаче. На глаза Андрея Рублева, по его собственным словам, в тот момент уже наворачивались слезы. Но он понимал, что проявить бессилие в такой ситуации легче всего.

Джокович ввел мяч в игру, Рублев принял, завязался розыгрыш. И когда уже казалось, что это очко останется за сербами и еще через мгновение они окажутся в полуфинале, Троицки допустил ошибку у сетки, отправив в аут сравнительно простой мяч. А потом был аут уже от Джоковича, и свой первый матчбол заработала российская пара. Была рублевская подача, которую Троицки принять не смог. И были счастливые объятия Карена Хачанова и Андрея Рублева и безотрадная горечь их соперников.

А через четверть часа началась пресс-конференция сборной России, на которую впервые на этой неделе пришли десятка три иностранных журналистов. «Почти предынфарктное состояние»,— войдя в зал, произнес Шамиль Тарпищев и тут же у всех на глазах залпом выпил три стакана морса. 71-летний капитан сборной России давно побил все рекорды Кубка Дэвиса: под его руководством одержана уже 61-я победа в этом турнире. Правда, матчболы на тай-брейках в парных встречах, которые решали судьбу всего матча, подопечным Тарпищева отыгрывать еще не доводилось.

А начинался этот день неожиданно просто для сборной России. Не прошло и получаса, а в матче вторых номеров Рублев не только взял у Филипа Краиновича первый сет, но и вел во втором с брейком. Серб был вяловатым и часто ошибался при ударе справа, зато игра давалась россиянину удивительно легко. В дебюте он выиграл десять очков подряд, да и затем полностью диктовал условия сопернику, которому два года назад уступил в двух партиях на Кубке Кремля. Как автомат работал рублевский форхенд, а в шестом гейме второй партии россиянин выдал три эйса кряду и вскоре просто уничтожил Краиновича — 6:1, 6:2 за 52 минуты.

Два дня отдыха после понедельника и вторника, в течение которых Рублеву и Хачанову пришлось провести по две одиночные и две парные встречи, явно пошли на пользу.

«В среду я постучал совсем немного. Чуть-чуть отрабатывал удар кроссом, подачу, прием, а потом отправился на массаж,— рассказывал Рублев.— В четверг тренировался уже немного больше, а в принципе все было то же самое. Можно ли назвать экстремальной нагрузку, которая выпала на нас в первые два дня? Наверное, все-таки нет. Конечно, пришлось как следует потрудиться, но похожие ситуации случаются и на личных турнирах».

А на корте тем временем Карен Хачанов уже вовсю сражался с Новаком Джоковичем. И тут, конечно, невозможно было не вспомнить слова Рафаэля Надаля об одном из важных психологических нюансов нынешней формулы проведения матчей Кубка Дэвиса. Нюанс этот заключается в том, что цена победы и поражения уже в первой одиночной встрече вторых номеров чрезвычайно велика, поскольку на первого номера проигрывающей команды ложится особая ответственность. Однако Джокович, приехавший в Мадрид из Лондона, где он на прошлой неделе прилично нагрузился на итоговом турнире ATP, с честью вышел из трудной ситуации.

16-кратный чемпион турниров Большого шлема провел просто роскошный матч. В первой партии Хачанов не смог использовать брейк-пойнт в третьем гейме и тут же потерял свою подачу. А во втором сете равенство сохранялось до счета 3:3, после чего серб взял три гейма подряд. Победа Джоковича — 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут — означала, что все решится в паре. И на нее, конечно, вместе с Виктором Троицки вышел не 35-летний Янко Типсаревич, который недавно объявил о завершении своей карьеры, но в Мадриде принял участие в матчах против Японии и Франции, а Джокович. Хотя осунувшееся лицо сербского лидера говорило о том, что на финише тяжелейшего сезона за честь своего флага он бьется через силу.

Для Хачанова и Рублева нынешней осенью это был уже 13-й совместный матч. Начиная со второй половины сентября, во многом ради Кубка Дэвиса, они провели в паре четыре турнира ATP, причем на последнем из них, Rolex Paris Masters, дошли до финала, обыграв несколько сильных дуэтов. На групповом этапе в Мадриде они тоже выглядели очень достойно — обыграли хорватов и уступили звездным испанским парникам Марселю Гранольерсу и Фелисиано Лопесу. В то время как Джокович и 33-летний Троицки, которые, конечно, отлично знают друг друга, в последний раз вместе выходили на корт в марте прошлого года в Майами.

За два часа, прошедшие с момента окончания его одиночной встречи, Рублев не растерял удаль. Первая же его перестрелка с Джоковичем на задней линии, завершившаяся в пользу россиянина, получилась очень зрелищной.

Хачанов, правда, начал не столь эффектно, и в четвертом гейме российская пара потеряла его подачу. Зато в пятом гейме на подаче Джоковича при счете 30:30 Хачанов удачно сыграл слева, а затем в очередной раз свое веское слово сказал Рублев.

Более того, в седьмом гейме сербы дали еще один сбой, на подаче Троицки, и первый сет остался за их соперниками — 6:4. Во второй партии россияне уступили третий гейм на подаче Рублева, но в седьмом взяли подачу Джоковича, которому при сменах сторон врач усиленно массировал локоть. Но в десятом гейме последовал сбой на подаче Хачанова, и партию взяли сербы — 6:4. А в третьем сете они в пятом гейме отыграли два брейк-пойнта на подаче Джоковича, и дело закончилось тем самым памятным тай-брейком.

В итоге — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). И в субботнем полуфинале сборная России встретится с командой Канады, которая еще в четверг также в решающей парной комбинации одолела австралийцев. Канадцы тоже выступают пока двумя игроками — Вашеком Поспишилом, обладающим отменной подачей, и 15-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым, набравшим в конце сезона хорошую форму. Однако при условии нормального восстановления, по словам Шамиля Тарпищева, у россиян есть шансы. В любом случае выход в полуфинал для российской команды ценен вдвойне. Ведь, согласно нынешнему регламенту, он позволит ей на будущий год выступать в Davis Cup Finals, который также пройдет в Мадриде, уже без предварительного отбора.