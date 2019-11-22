Лискинский завод «БМА Руссланд» в полтора раза нарастил переработку металла

Расположенное в Лисках Воронежской области подразделение немецкой машиностроительной группы BMA AG, выпускающее оборудование для сахарной отрасли, в 2019 году переработало 620 тонн метала — на 60% больше, чем в 2018-м. Об этом сообщили в самой компании. Завод работает с мая 2018 года.

Продукция завода — вакуум-аппараты, кристаллизаторы, камнеловушки, ботвосоломосушилки, приемные мешалки. Оборудование поставлялось на Бековский сахарный комбинат, Сергачский сахарный завод, сахарный комбинат «Колпнянский», «Промсахар» и «Русагро Белгород». В 2020-м компания намерена изготавливать и иное оборудование — в частности, диффузионный аппарат и различные резервуары.

Какой завод компания может построить в ОЭЗ «Центр» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий