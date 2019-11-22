«Роскосмос» реконструирует центр ликвидации баллистических ракет в Нижегородской области

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на разработку проектной документации для реконструкции Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Арзамасском районе Нижегородской области.

Как следует из документации аукциона на сайте госзакупок, стоимость работ составит 26,1 млн руб. К 20 ноября 2020 года подрядчику предстоит выполнить комплексные инженерные изыскания, обследовать строительные конструкции, системы и сети центра, а также получить положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции.

Работы запланированы по федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов». В рамках реконструкции будет построен комплекс производства высококонцентрированной перекиси водорода и новые инженерные коммуникации. Также запланировано расширение комплекса термостатирования и хранения компонентров ракетного топлива.

Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (ЦЛ МБР) является филиалом ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры» корпорации «Роскосмос». Предприятие специализируется на демонтаже и утилизации снятых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет, ремонтом средств транспортировки МБР, хранением их частей и участии в подготовке пусков ракет.

Владимир Зубарев