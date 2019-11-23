Сегодня исполняется 50 лет президенту — председателю правления ПАО «Почта Банк» Дмитрию Руденко

Его поздравляет ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров:

— Дорогой Дмитрий Васильевич! Поздравляю Вас с 50-летием! Приятно, когда бауманцы становятся выдающимися руководителями, и особенно приятно, когда они сохраняют тесную связь с альма-матер. Сегодня главный технический вуз страны совместно с «Почта Банком» создает инновационные проекты, разрабатывает технологические решения задач цифровой экономики. Вы обладаете незаурядным талантом, высоким трудолюбием и целеустремленностью. Эти качества никогда не позволяли Вам отнестись к делу спустя рукава. «Почта Банк» сегодня вызывает уважение коллег и доверие граждан. Примите искренние поздравления от меня лично и от всего коллектива университета! Желаем Вам энергии, крепкого здоровья, уверенности в делах и команды единомышленников рядом!

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