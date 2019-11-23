Чужие среди своих

Перед важнейшим матчем в рамках пятого тура Лиги чемпионов против немецкого «Байера», который состоится во вторник, «Локомотив» размялся в чемпионате страны игрой с одним из его аутсайдеров — «Тамбовом». Разминка получилась непростой. Железнодорожники, занимающие в первенстве второе место, вели с разницей в два мяча, позволили сопернику догнать себя, но все-таки добились победы — 3:2.

Репетицией матча Лиги чемпионов игру в Саранске, где принимает соперников «Тамбов», конечно, можно было назвать лишь с большущей натяжкой, потому что вряд ли «Байер» с таким удовольствием отдаст мяч «Локомотиву», с каким на десятиградусном морозце отдал его клуб, находившийся перед 17-м туром в «зоне вылета» российского первенства. Другое дело, что от почти безраздельного владения им толку примерно полтайма для железнодорожников не было никакого. Футбол на саранском морозце шел размеренный, усыпляющий, без взрывов и моментов.

Все изменилось как-то вдруг, внезапно. Началось с удара из-за штрафной Гжегожа Крыховяка, который выглядел не самым опасным ударом на свете, но в тамбовские ворота зашел. А совсем скоро «Локомотиву» выпала возможность подать «стандарт» от правой бровки. Подавал Алексей Миранчук, и на закрученный им к дальнему углу вратарской мяч выбросились двое — Крыховяк и защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе. Ойеволе оппонента опередил, но, наверное, через секунду жутко жалел о том, что вообще решил ему помешать — прыжок «рыбкой» обернулся голом в собственные ворота.

Интрига казалась убитой около пяти минут. До того момента, когда Адесойе Ойеволе показал, что и сам умеет неплохо навешивать, а Владимир Обухов — что умеет классно выпрыгивать на такие навесы и бить головой.

После перерыва все стало еще веселее. «Тамбов» достал «Локомотив» практически сразу же после отдыха. Обухов теперь очутился не на острие, а на фланге. Там он легко обыграл Мурилу и проткнул мяч в штрафную, где пас поджидал Михаил Костюков. Для голкипера «Локомотива» Гильерме это была безнадежная ситуация: удар наносился в упор.

«Локомотив» после этого конфуза взбодрился наконец как следует, навалился на «Тамбов» и забил: Крыховяка, которому достался отскок, тамбовцы «забыли» в штрафной. Но взбодрился и аутсайдер. И через некоторое время мяч после исполнения очередного «стандарта» очутился в воротах «Локомотива». Хозяева долго не могли принять зафиксированный все-таки лайнсменом офсайд: «вне игры» было на тоненького.

После этой победы, которую он удержал, надо сказать, с трудом, в нервной концовке, «Локомотив» отстает от лидера чемпионата «Зенита» на два очка. Петербуржцы свой матч 17-го тура проведут сегодня: в гостях они встретятся с «Рубином».

Алексей Доспехов