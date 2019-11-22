В Нижегородской области с господдержкой построено 17 животноводческих комплексов

В Нижегородской области в 2019 году при государственной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих хозяйств на 5 тыс. голов крупного рогатого скота. По словам министра сельского хозяйства области Николая Денисова, на поддержку животноводов из областного бюджета направлено 320 млн руб. Средства позволили компенсировать аграриям часть затрат на строительство и модернизацию ферм.

«Работа по строительству и реконструкции животноводческих объектов, прежде всего, ориентирована на увеличение объемов производства молока и мяса. Это играет важную роль в обеспечении населения области продукцией собственного производства», — сообщил Николай Денисов. По данным регионального минсельхоза, по итогам 10 месяцев 2019 года в Нижегородской области увеличилось производство молока и мяса. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 463,4 тыс. тонн молока (рост на 4,5%) и 117,3 тыс. тонн мяса (рост на 15,7%).

Иван Сергеев