На повторный конкурс по отбору главы Кудымкара заявились пять человек

Как сообщает «Парма-Новости», на повторный конкурс по отбору главы Кудымкара поступило пять заявок. На пост мэра претендуют: действующий глава Иван Мехоношин, его заместитель Евгений Гусельников, директор медицинского училища Леонид Ковалев, директор гостиницы «Парма» Сергей Лунегов и бывший заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. Конкурсная комиссия, состоящая из представителей Кудымкара и краевых властей, отберет не менее двух кандидатов. Они будут представлены депутатам городской думы Кудымкара 24 декабря.

Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся, так как Леонид Ковалев, поддерживаемый краевыми властями, не смог заручиться поддержкой депутатов думы. Второй кандидат, прошедший в финал конкурса, начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович, также не набрал необходимого количества голосов народных избранников.

Действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин тогда в финал конкурса не прошел. Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, по итогам конкурсных испытаний Иван Мехоношин и Сергей Старатович набрали одинаковое количество баллов. Однако председатель конкурсной комиссии — глава администрации губернатора Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и отдал предпочтение Сергею Старатовичу. После этого депутаты, лояльные господину Мехоношину, приняли решение о срыве конкурса.