В Кирове мошенники работают под видом сборщиков долгов за вывоз мусора

В Кирове неизвестные коллекторы угрожают жителям и требуют в срочном порядке оплатить долги за вывоз ТБО. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с жалобами на звонки с угрозами обратились жители Первомайского района. Их интересовало, как эти угрозы связаны с деятельностью АО «Куприт», которое является региональным оператором в сфере обращения с ТБО и отвечает за вывоз бытового мусора.

По словам представителя компании Дмитрия Невенченкова, региональный оператор с коллекторскими агентствами не сотрудничает. Звонки жителям могут поступать от мошенников, которые сначала запугивают людей, а потом предлагают им мгновенно оплатить долги и просят сообщить им данные банковских карт. По всем подобным случаем руководство «Куприта» советует обращаться в полицию.

Андрей Репин