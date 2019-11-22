Полковник МВД воткнул в себя ножницы во время обыска

Начальник Ковернинского межмуниципального отдела полиции Владимир Голованов арестован по обвинению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области, за 300 тыс. руб. от организатора нелегального пункта приема металла полковник МВД позволял ему работать без лицензии около двух лет.

Противоправные действия полицейского выявили сотрудники регионального управления ФСБ. По данным телеканала «Сети-НН», обвиняемый покупал звания и сам давал взятки. Во время обысков в своем доме полковник заперся в туалете и воткнул себе в живот ножницы, чтобы избежать ареста. В больнице он пролежал день, затем его доставили в суд.

Расследование уголовного дела продолжается.

Владимир Зубарев