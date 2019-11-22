В Нижегородской области на 7,9% увеличилась выдача автокредитов

Выдача автокредитов в Нижегородской области за десять месяцев увеличилась к январю-октябрю прошлого года на 7,9% до 14,4 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Наибольшие объемы займов на покупку автомобиля в этот период зафиксированы в Москве (68,3 млрд руб.) и Московской области (45,2 млрд руб.), а также в Санкт-Петербурге (44,3 млрд руб.). В целом по России объемы выдачи выросли на 18,4% до 598,5 млрд руб.

Наиболее высокие темпы автокредитования зафиксированы в Калужской (+38,9%), Волгоградской (+38,3%) и Рязанской (+36,5%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге темпы выдачи выросли на 16,8% и 15,2% соответственно.

Комментируя динамику, генеральный директор НБКИ Александр Викулин говорит о существенном росте количества и сумм автокредитов в 2019 году. По его словам, кроме удорожания иномарок росту выдачи способствует реализация государственных программ льготного автокредитования, поддерживающих автопром. «При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — отмечает господин Викулин.

Владимир Зубарев