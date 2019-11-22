Курортный сбор в Краснодарском крае на 2020 год останется на уровне 10 рублей

В администрации Краснодарского края заявили, что не будут поднимать величину курортного сбора в будущем году. Он останется на уровне 10 руб. с человека в сутки. Сбор в настоящее время взимается в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также в поселках Шепси, Небуг, Новомихайловское и Джубга. Собранные с туристов средства в обязательном порядке направляют на благоустройство рекреационных территорий на курортах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 2020 года кубанские власти планируют ввести курортный сбор в Ейске и Туапсе, а также в Должанском и Тенгинском поселениях. Муниципалитеты подали заявки на участие в эксперименте.

В 2018 году количество выплачивающих курортный сбор на Кубани составили 1,6 млн человек, было собрано 109,3 млн руб. при прогнозе - 70 млн руб. В текущем году краевые власти надеются собрать на туристах в пределах 200 млн руб.

Василий Хитрых