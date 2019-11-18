Курортный сбор введут еще в четырех поселениях Краснодарского края

С 2020 года власти края планируют ввести курортный сбор в Должанском, Ейском, Тенгинском и Туапсинском поселениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, муниципалитеты расценили сбор как возможность для развития и уже подали заявки на участие.

«С июля прошлого года таким образом в бюджет поступило более 322 млн руб. Эти цифры почти вполовину превысили ожидаемые показатели», – отметил губернатор.

В настоящее время на Кубани проект реализуют в восьми муниципальных образованиях: Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и в Туапсинском районе. Лидирующую позицию в крае по курортному сбору удерживает Сочи.

Всего за несколько месяцев 2018 года города-курорты собрали около 68 млн руб., за неполный 2019 год — около 138 млн. По прогнозам, всего в этом году соберут около 150 млн руб.

Все собранные средства направят на благоустройство курортной инфраструктуры.

«По нашим прогнозам, в следующем году в бюджет края поступит не менее 200 млн руб.»,– сказал Вениамин Кондратьев.

Елена Рыжкова