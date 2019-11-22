Рост розничной торговли перестал затухать

По оценке Росстата, годовые темпы роста розничной торговли неожиданно ускорились с 0,7% в сентябре до 1,6% октябре — после их замедления три месяца подряд. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их разгон в октябре лишь до 1%. Ускорение зафиксировано как в потреблении продовольствия (с 0,4% до 1,3%), так и непродовольственных товаров (с 1% до 2%). Минэкономики считает, что такие показатели розницы внесли основной вклад в октябрьский экономический рост, отмечая, впрочем, что увеличение товарооборота не является устойчивым.

Дмитрий Полевой из РФПИ объясняет улучшение частного спроса повышением динамики реальных зарплат на фоне замедления темпов роста частного кредитования. По данным Росстата, в сентябре темпы роста реальных зарплат увеличились до 3,1% с 2,4% в августе (эти данные публикуются с задержкой, см. график). «Мы не исключаем, что в октябре происходило дальнейшее улучшение показателя на фоне увеличения зарплат в бюджетном секторе»,— считает Дмитрий Долгин из ING. В Минэкономики считают, что увеличение темпов роста реальных зарплат в сентябре «наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном секторе, а основной вклад в улучшение динамики показателя внесло замедление инфляции, в меньшей степени — ускорение роста заработных плат в номинальном выражении». Трактовка же данных Росстата РФПИ противоположна: темпы роста номинальных зарплат оказались на уровне 7,2% в сентябре против 6,8% в августе, тогда как инфляция замедлилась до 3,8% с 4%. «Данные по секторам показывают, что бюджетный сектор (около 20% всей занятости) помог улучшению динамики номинальных зарплат (6,5% против 4%), тогда как в частном секторе показатель оказался чуть хуже (7,4% против 7,5%)»,— отмечает Дмитрий Полевой.

Кроме того, пока сложно говорить и о заметном снижении вклада в поддержку частного потребления со стороны замедлившихся темпов розничного кредитования. Хотя на фоне введения ЦБ дополнительных ограничений годовые темпы роста розничного кредитования в октябре замедлились до 19,7% с 20,6% в сентябре, необеспеченные кредиты (именно они в основном поддерживают текущее потребление) растут как прежде — 23,5% в октябре против 23,8% в сентябре.

Алексей Шаповалов