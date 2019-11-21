МИД России считает необъективной оценку ОБСЕ выборов в Белоруссии

Россия не согласна с выводами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о выборах в Белоруссии, говорится в комментарии российского дипведомства.

По мнению российской стороны, выборы прошли успешно. Это также признали наблюдатели от СНГ, ШОС и Парламентского собрания Союза Белоруссии, подчеркнули в МИДе. В ОБСЕ, напротив, заявили о «серьезных ограничениях» свобод граждан и о том, что избирательный процесс «не соответствовал важным международным стандартам демократических выборов».

«Складывается впечатление, что эти миссии работали в разных странах и уж точно следовали разным правилам и методологии. Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем, что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза»,— отмечается в комментарии российского МИДа.

Досрочные парламентские выборы прошли в Белоруссии 17 ноября. Итоговая явка на голосовании превысила 70%. По итогам кампании оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата).

Напомним, предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год. В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские выборы, в которых будет участвовать действующий президент страны Александр Лукашенко.

О реакции Белоруссии на критику западных наблюдателей читайте в материале “Ъ” «Мы никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование».