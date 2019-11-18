В ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в Белоруссии

На парламентских выборах в Белоруссии были «серьезные ограничения» свобод граждан, заявила глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кориен Йонкер.

Она заявила о следующих нарушениях:

препятствия для регистрации представителей политических партий;

ограничение проведения общественных мероприятий;

большое количество госслужащих в избирательных комиссиях;

предупреждения по поводу критики властей в адрес негосударственным СМИ;

случаи принудительного голосования.

Кориен Йонкер отметила, что Белоруссия как участник ОБСЕ взяла на себя обязательство «соответствовать демократическому управлению и обеспечению прав человека». «Для того, чтобы выборы были демократическими, нужна правовая база, но наши наблюдатели пришли к выводу, что существующие правила избирательного процесса характеризуются рядом нестыковок и пробелов»,— сказала она журналистам (цитата по ТАСС).

Глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт также заявила, что выборы в Белоруссии «не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако, высказал противоположную точку зрения. «На выборах присутствовали российские наблюдатели, которые участвовали в мониторинге процесса голосования, в том числе и по двусторонней линии, и в составе миссий СНГ и ОБСЕ. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления граждан»,— сказал он по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии (цитата по ТАСС).

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли в Белоруссии 17 ноября. Итоговая явка на голосовании превысила 70%. По итогам кампании оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата).

Предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год. В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские выборы, в которых будет участвовать действующий президент страны Александр Лукашенко.

О том, какие заявление президент Белоруссии сделал в день выборов, читайте в материале “Ъ” «Александр Лукашенко назвал цену братства».