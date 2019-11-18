Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палату представителей Национального собрания Белоруссии по итогам выборов, которые прошли накануне, 17 ноября. Депутатов избрали по всем 110 округам, следует из данных Центризбиркома. Нижнюю палату будут представлять Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия и общественное объединение «Белая Русь». В прошлом созыве были два представителя оппозиции.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.

Итоговая явка на голосовании превысила 70%. В Минске проголосовало 63,26% избирателей, явка превысила 80% в Витебской (82,09%), Гомельской (81,38%), Могилевской (82,30%) областях.

О том, как глава государства Александр Лукашенко заявил о планах по участию в выборах президента,— в материале “Ъ” «Александр Лукашенко назвал цену братства».