Чистая прибыль Группы компаний «Новотранс» вырастет более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и достигнет почти 11 млрд руб., говорится в прогнозе холдинга. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшится и достигнет уровня 1,2. Чистый долг сократится на 9%. Выручка «Новотранса» вырастет на 12% по сравнению с прошлым годом и превысит 40 млрд руб. Рыночная стоимость активов группы увеличится почти на 70% и достигнет около 70 млрд руб.

Проекты в самых разнообразных сферах — от рыбопереработки до помощи людям с деменцией — были представлены в посольстве Японии в Москве. Презентация прошла в рамках японо-российского делового форума. В ней приняли участие компании, входящие в Гильдию предприятий торговли и услуг и Гильдию экспортеров украшений Московской торгово-промышленной палаты. Форум был организован таким образом, чтобы каждый участник получил максимальное количество информации и интересующих контактов для дальнейшего двустороннего сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области искусственного интеллекта, IT-проекты и новейшие технологии в индустрии красоты.

Власти Саудовской Аравии значительно сократят число глобальных координаторов IPO госкомпании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Из числа глобальных координаторов фактически исключены JPMorgan, Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке. С 22 ноября минимальная ставка на квартиру в новостройке составит 6,5%, а на вторичном рынке — 8,5%, говорится в сообщении финансовой организации. В последний раз Сбербанк снижал ставки по ипотеке в октябре — на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования.